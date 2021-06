Enzo, padre Francesco Totti/ Ilary Blasi: “Morire di Covid è davvero crudele”

Enzo Totti è il padre di Francesco Totti scomparso a causa del Covid. Una morte che ha sconvolto la vita del campione e della moglie Ilary Blasi che, ospite del salotto di Verissimo dall’amica Silvia Toffanin, ha ricordato il suocero in lacrime. “Il Covid questo fa e continua a fare. Uno non è mai preparato alla morte di un genitore ma morire in questo modo è davvero crudele, violento. Non hai nemmeno il tempo di capire, realizzare, non te ne fai una ragione: è un buco nero, non sai più niente, non lo puoi sentire, non lo puoi toccare, e ti vengono i sensi di colpa. Ho visto quello che ha provato Francesco. Forse ai genitori bisognerebbe dire più spesso ‘ti voglio bene'” – ha detto la Blasi visibilmente commossa.

La perdita di un padre è uno dei momenti più difficili della vita di tutti. L’ex campione della Roma ha voluto salutare l’amatissimo papà Enzo con un lungo post pubblicato sui social. Il suo ultimo saluto che ha emozionato i fan e non solo. “Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita sapendo che stavi là da solo, combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti — ha scritto Totti in una lettera per il padre poco dopo i funerali.

Francesco Totti: “Papà avrei fatto qualsiasi così per starti vicino”

La lettera di Francesco Totti al padre Enzo prosegue così: “avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio! Vorrei poter ancora sentire la tua voce, mi mancano le risate che ci facevamo, mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv”.

Poi l’ex numero 10 della Roma ha delle scuse da fare al padre: “scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto T.V.B, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché sei stato un padre e non smetterai mai di esserlo. Senza di te non ce l’avrei mai fatta, anche se non sei più con noi il tuo ricordo e il tuo sorriso non sarà mai dimenticato! Eri e sei il mio orgoglio (spero di esserlo stato anche io per te)! Oggi più che mai ho capito quanto sei stato importante nella mia vita, e nei prossimi anni terrò questi preziosi ricordi nel mio cuore. Ciao papà…anzi…ciao sceriffo…..fai buon viaggio, tuo Francesco”. Una lettera davvero toccante e commovente quella scritta da Totti che ha perso il padre a causa di questo terribile virus Covid19.

