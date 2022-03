Enzo Paolo Turchi/ “A 82 anni sarò un pischelletto, altro che ‘nonno’ di mia figlia”

Enzo Paolo Turchi, ballerino e storico marito di Carmen Russo, è stato ospite in collegamento ieri del programma di Canale 5, Pomeriggio Cinque. La trasmissione ha dedicato ampio spazio alle donne che diventano madri in età avanzata, dai 50 anni in su, ed Enzo Paolo Turchi ha difeso la sua posizione e quella della moglie, diventati genitori a 63 anni lei e 67 lui: “Io fino ad oggi non ho mai sentito una mamma over che ha abbandonato un figlio – racconta il famoso ballerino e coreografo in diretta tv – non lo sai cosa succede – prosegue rivolgendosi alla moglie di Collovati, in studio – io non credo che quando nasce un figlio non c’è amore, a qualsiasi età c’è amore quando nasce un figlio è la prima cosa. Io amo mio figlia più di tutti al mondo e Barbara lo sa”.

Interviene Patrizia Groppelli, nota opinionista: “Non è questione di amare è questione che forse non avete l’energia adatta, voi siete più vicini ai nonni e ai bisnonni che a genitori, è la verità, voi siete andati contro natura. La natura ha un limite di età e non sbaglia mai”.

ENZO PAOLO TURCHI: “DOVE TROVO L’ENERGIA? VUOI FARE UNA CORSA CON ME?”

Enzo Paolo Turchi ha ribattuto: “Ma non ce l’avrai tu l’energia amore mio, vuoi fare una corsa, facciamo una corsa? Ma lo dici tu che non ho energia. con tutto l’amore ma veramente… non si può parlare così però”. Quindi il ballerino ha aggiunto: “Noi non solo abbiamo l’energia ma abbiamo anche più tempo da dedicare ai nostri figli, molto spesso un giovane deve lasciare il bimbo tutto il giorno da solo per il lavoro”.

“E’ giusto fare da giovani i figli – ha proseguito Enzo Paolo Turchi – ma la vita ti porta a determinate cose, a volte i giovani crescono i figli ma non li conoscono per via del lavoro”. Ma la Groppelli insiste per la sua strada, alludendo al fatto che quando la figlia di Enzo e Carmen avrà 15/20 anni, i suoi genitori saranno anziani: “Mia figlia fra dieci anni ne avrà 19/20 e sarà una bambina intelligente e poi io a 82 anni sarò ancora un pischelletto”, chiosa Enzo Paolo Turchi.

