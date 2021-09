Enzo Paolo Turchi: “Carmen Russo è meravigliosa”/ “Raffaella Carrà? È in tournée”

Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, concorrente del Grande Fratello Vip, è intervenuto quest’oggi nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities” in onda su Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Il ballerino non ha potuto fare a meno di parlare dell’incontro di ieri sera nella Casa più spiata d’Italia con sua moglie: “Personalmente mi sono reso conto di tutto quello che è successo soltanto dopo, perché arrivi lì e all’improvviso ti trovi questo meraviglioso regalo di Alfonsino Signorini, che per me è un po’ come Pierino…”.

In merito alla sua consorte, Enzo Paolo Turchi ha asserito: “Carmen sta bene, pur soffrendo un pochino la mancanza soprattutto di Maria sta gestendo bene la situazione. I tre montaggi video che hanno fatto sono stati bellissimi e mi hanno fatto emozionare”. Fino a dove può arrivare Carmen Russo nel reality? “Non abbiamo proprio pensato alla vittoria, diciamo che ai reality vinci se ne esci bene, senza deludere il pubblico e se ti fai conoscere per quello che sei, nel bene e nel male. Ovviamente, più lei resterà nella Casa, più mi farà piacere, soprattutto per un fattore psicologico per lei”.

Nel corso del collegamento con Rtl 102.5 News, Enzo Paolo Turchi, che si trovava in viaggio alla guida della sua automobile, ha affermato che si stava recando a ritirare un premio alla memoria di Raffaella Carrà, di cui lui è stato maestro di ballo: “Io ho iniziato con lei, le ho dato lezioni di danza, siamo cresciuti artisticamente insieme e ho un ricordo bellissimo di lei”.

Il sodalizio artistico tra Turchi e la Carrà va ben oltre il semplice rapporto davanti alle telecamere: i due erano uniti anche fuori dal piccolo schermo e la conduttrice di “Carramba che sorpresa” stravedeva per la figlia sua e di Carmen Russo, Maria. Tanto che il ballerino ha voluto concludere il suo intervento con una frase meravigliosa e decisamente poetica: “Raffaella non è andata via, secondo me in questo momento è in tournée”.

