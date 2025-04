Enzo Paolo Turchi: “Mamma spariva per giorni, papà l’ho visto tre volte“

Enzo Paolo Turchi si è raccontato a cuore aperto in una lunga ed intima intervista rilasciata al Corriere della Sera, tra carriera, vita privata e i ricordi della sua giovinezza. Una giovinezza non priva di difficoltà, segnata dal lutto per la morte di due sorelline nate prima di lui e che ha segnato soprattutto la vita della loro mamma. E ha ricordato un episodio del passato: “Avevo 4 anni, ero seduto sui gradini del mio palazzo, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, di sera, al buio, e aspettavo che tornasse a casa mia madre. Spariva per giorni, non si era mai ripresa dalla morte di due sorelline nate prima di me, investite da un carro armato“.

Enzo Paolo Turchi, chi è il marito di Carmen Russo/ “Ci amiamo come il primo giorno, le polemiche sul web…”

Una famiglia segnata anche dalle ristrettezze economiche, al punto che “a Natale un vicino allungava il filo per farci arrivare la luce. Una prostituta ci faceva la spesa con i soldi che le davano gli americani“. In merito ai genitori, il coreografo ha vissuto e sofferto la decisione del padre di abbandonare la loro famiglia quando era ancora piccolo, per questo di lui ha pochissimi ricordi: “L’ho visto tre volte in tutto, la terza da morto“.

Enzo Paolo Turchi, marito Carmen Russo e figlia Maria/ La showgirl: "Lo amo per quello che è da 40 anni"

Enzo Paolo Turchi, la confessione sulla moglie Carmen Russo e la figlia Maria