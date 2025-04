Tra le coppie più note del mondo dello spettacolo; esempio di sodalizio sia artistico che umano, Carmen Russo e suo marito Enzo Paolo Turchi hanno praticamente condiviso tutto delle loro reciproche vite. Dalla passione per la danza al successo in tv, passando ovviamente per i traguardi scanditi dal loro amore; il matrimonio, la figlia Maria. Una coppia indissolubile e che si dimostra in più circostanze più forte anche delle voci, dei rumor e delle presunte polemiche.

Proprio negli ultimi giorni è balzata all’attenzione mediatica una polemica piuttosto surreale su Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo. Sui social – come racconta anche Il Messaggero – si è iniziato a vociferare di una presunta omosessualità del ballerino e coreografo. Una tesi piuttosto surreale dato il matrimonio in essere da 4 decenni con l’ex concorrente de Ne vedremo delle belle; eppure, spesso basta nulla per dare adito ad assurdi rumor che necessitano poi di smentite. Sul tema è intervenuta proprio Carmen Russo intervistata a Storie di donne al bivio ponendo l’accento non solo sull’infondatezza della questione ma soprattutto su come il mondo dei social sia spesso terreno fertile per assurdità di questo genere.

Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo: la smentita sulle assurde voci infondate sull’orientamento sessuale del coreografo

I rumor sull’omosessualità di Enzo Paolo Turchi – marito di Carmen Russo – sarebbero nati dopo alcune dichiarazioni fatte da Zeudi Di Palma al Grande Fratello, dunque di recente. Da qui il web ha ingigantito la questione portando dunque la ballerina a dover intervenire. “Se fosse stato davvero omosessuale penso che in 40 anni di matrimonio me ne sarei accorta”, ha tuonato l’ex concorrente de Ne vedremo delle belle, intervistata da Monica Setta a Storie di donne al bivio. Tra l’altro, la stessa Zeudi aveva già ampiamente rettificato e chiarito il pensiero che ha appunto suscitato la polemica ma ciò non è bastato per arginare i rumor infondati sulla presunta omosessualità del marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi.

“Il mondo del web è terribile, ogni voce diventa realtà”, prosegue così Carmen Russo – come racconta Il Messaggero – mettendo in risalto un pensiero comune; ovvero come dai social anche le teorie più surreali possano viaggiare tanto veloce da cogliere di sorpresa i protagonisti.