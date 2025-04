Enzo Paolo Turchi, stimato coreografo e ballerino nonché marito di Carmen Russo, è nato a Napoli nel 1949 e ha cominciato la sua carriera diplomandosi alla scuola del teatro San Carlo in danza classica. Successivamente iniziò a ballare in giro per i teatri più importanti di tutta Italia, creando nel 1971 la prima scuola di danza moderna. Dopo aver lavorato a lungo anche all’estero, tra Argentina, Spagna e Grecia, Enzo Paolo Turchi è tornato in Italia dove ha cominciato a lavorare per vari programmi televisivi, conoscendo proprio in quegli anni Carmen Russo.

I due si sono sposati nel 1987 dopo che tra loro era scoppiato un forte amore, che dura da quasi quarant’anni. Più avanti, nel corso della sua carriera, Enzo Paolo ha preso parte a numerosi reality show, come L’isola dei famosi e il Grande Fratello. Proprio durante il GF il ballerino ha parlato di una presunta crisi con la moglie Carmen Russo, che però non esisterebbe. Le parole di Enzo Paolo Turchi sono state infatti prontamente smentite dalla moglie.

Enzo Paolo Turchi, chi è il marito di Carmen Russo: genitori di Maria dal 2013

Enzo Paolo turchi e Carmen Russo sono diventati genitori di Maria nel 2013. Una bimba fortemente voluta da entrambi, anche se Enzo Paolo teme di non poterla vedere crescere a causa dell’età. Il grande amore tra Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi prosegue ormai da tanti anni e Carmen è sempre stata chiara: lo ama adesso come quarant’anni fa. Allegarli non è solamente un forte amore rispetto ma anche una passione molto accentuata: i due non hanno mai nascosto di considerarsi fortemente e di aver superato tanti momenti difficili anche grazie alla passione che li unisce. Al di là di crisi o presunte tali, i due continuano ad amarsi molto anche dopo quarant’anni insieme: la piccola Maria ha fatto solamente la collante tra loro, rafforzando il loro amore.