Una carriera tutta dedicata alla passione per la danza e con baricentro il mondo del piccolo schermo; Enzo Paolo Turchi è tra i coreografi più apprezzati in italia come testimoniato dalla sua ampia partecipazione nel mondo della tv anche in qualità di ballerino. Da Canzonissima a Domenica In, passando per il Festival di Sanremo; soprattutto negli anni settanta il coreografo era tra i più richiesti della scena. Non molti sanno che la genesi di una delle coreografie più iconiche della tv porta proprio la sua firma: il tuca tuca. Portato al successo da Raffaella Carrà e creato nel 1971 proprio da Enzo Paolo Turchi.

Tanti sono i personaggi nel mondo dell’intrattenimento che sono passati proprio per gli insegnamenti di Enzo Paolo Turchi; le sue qualità da coreografo lo hanno portato ad essere quasi uno scopritore di talenti, come testimoniato da Lorella Cuccarini. La conduttrice ed ex showgirl è infatti stata allieva del maestro e grazie ai suoi insegnamenti è riuscita a diventare una vera e propria stella del panorama televisivo.

Più di recente Enzo Paolo Turchi ha iniziato a dedicarsi in maniera più assidua al teatro, chiaramente senza dimenticare il suo impegno da coreografo televisivo. Sul piccolo schermo la sua presenza è diventata però più corposa in qualità di opinionista e al contempo di concorrente in svariati reality di successo. Celebre la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, così come la più recente al Grande Fratello Vip dove in passato ha partecipato anche sua moglie, Carmen Russo. Proprio a quest’ultima è riconducibile tutto ciò che sappiamo sulla vita privata di Enzo Paolo Turchi: un’intera vita vissuta insieme all’insegna della passione in comune per la danza. Un amore che alcuni anni fa è stato impreziosito dalla nascita di Maria, prima e unica figlia della coppia.