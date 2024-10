Enzo Paolo Turchi e la crisi al Grande Fratello: spunta il segreto del marito di Carmen Russo

Per Enzo Paolo Turchi l’avventura nella casa del Grande Fratello sta regalando un’emozione dopo l’altra, il noto coreografo e ballerino ha avuto la possibilità di ritrovare anche la moglie Carmen Russo nella casa più spiata d’Italia dopo essere andato in crisi, al punto da meditare l’addio al programma di Canale Cinque.

Ballando con le Stelle, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina/ "Lui instancabile, è bravissimo"

Ma Alfonso Signorini è corso in soccorso di Enzo Paolo Turchi, mandando Carmen Russo nel loft più spiato d’Italia e tentando in tutti i modi di far cambiare idea al ballerino, che si è lasciato andare anche a una curiosa rivelazione nel programma: “Io c’ho un altro problema che tu non sai e non dirò mai, lo dirò ad Alfonso a cena fuori, è proprio un segreto” le parole di Enzo Paolo Turchi che ha poi ammesso come il fatto sia legato a un avvenimento risalente al suo passato.

Alessandro Basciano ha fatto dei ritocchi? Vittima attacchi e insulti svela la verità/ "Operato setto nasale"

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, la confessione bollente al Grande Fratello: “Abbiamo fatto l’amore”

La coppia formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, che si è riunita per qualche giorno nella casa del Grande Fratello, ha scatenato i social in più occasioni, svelando cosa è accaduto in uno dei loro momenti di intimità tra le mura del loft più spiato d’Italia: “Abbiamo fatto l’amore nella casa due giorni fa” hanno rivelato in coro entrambi i concorrenti del Grande Fratello spiazzando i telespettatori in diretta, ma lasciandosi andare a una curiosa e genuina verità.

Malattia Samantha De Grenet:"Ecco come scoprii il tumore al seno"/ Racconto choc: "Non mi riconoscevo più..."

Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello ha smentito la crisi con Carmen Russo, rompendo il silenzio: “Non è successo assolutamente nulla; io lo amo come il primo giorno, lei per me è tutto, io gli dico sempre che quello che di Dio ci darà dobbiamo viverlo per sempre insieme; però io mi rendo anche conto che in Casa arrivano dei momenti di nostalgia”.