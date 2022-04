Enzo Paolo Turchi, chi è il marito di Carmen Russo?/ Una lunga carriera ma “una pensione da fame”

Chi è Enzo Paolo Turchi?

Enzo Paolo Tirchi non è noto solo per la sua lunga carriera da ballerino e coreografo, che gli ha regalato non poche soddisfazioni (+ considerato uno dei fondatori della danza moderna già negli anni ’70), ma anche per il suo lunghissimo e felice matrimonio con la collega Carmen Russo. I due sono innamorati come il primo giorno, come è apparso evidente a chi ha avuto modo di seguire l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, in cui lui si è presentato inpiù di un’occasione per fare una sorpresa alla moglie. Non solo, proprio in quel periodo lui ha dato una grande prova d’amore: aveva infatti contratto il Covid, ma non lo ha rivelato alla donna della sua vita per non farla preoccupare.

A rendere orgogliosi entrambi c’è anche la loro bambina, Maria, che oggi ha otto anni. La piccola è arrivata quando i due artisti non erano più giovanissimi, ma fanno il possibile per trascorrere il loro tempo libero insieme a lei e non farle mancare niente.

Enzo Paolo Turchi e la sua “pensione da fame: le parole che fanno discutere

Nel pieno della pandemia Enzo Paolo Turchi aveva deciso di rivelare apertamente a tutti quanto lui percepisce mensilmente di pensione, sottolineando quanto questa cifra sia bassa e poco dignitosa, specialmente per uno come lui che ha lavorato per tanti anni. Il suo assegno ammonta infatti a 720 euro. “Questa è un’offesa a persone che hanno lavorato 40/50 anni che prendono 500 euro al mese che non ci fai niente oggi. Non si tratta così un artista. Anche gli artisti sono dei lavoratori” – aveva raccontato a ‘Storie Italiane.

Molti avevano ritenuto inaccettabili queste parole proprio perché si pensava non avesse certamente problemi ad andare avanti. Il coreografo si era però difeso sottolineando di averlo fatto in difesa della categoria, che aveva sofferto particolarmente a causa delle restrizioni. “Tutti i ballerini che conosco sono in difficoltà, faccio questi appelli anche per i giovani che iniziano ora e non si sa cosa si ritroveranno tra vent’anni o trent’anni“.

