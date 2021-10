Enzo Paolo Turchi chiude l’Accademia di danza/ “Rischiavo di finire gambe all’aria”

A causa dell’emergenza Coronavirus la professione di Enzo Paolo Turchi è molto cambiata: in un’intervista per il settimanale Visto l’uomo, marito di Carmen Russo, ha confidato di essere stato costretto a chiudere la sua accademia di danza subito dopo il lockdown, una grande perdita per il ballerino che a causa delle misure imposte dal governo per contenere i contagi ha perso molti soldi. Enzo Paolo Turchi ha spiegato di essere stato costretto a chiudere la scuola per non pagare 15 mesi di affitto per lo stabile rimasto inutilizzato.

Enzo Paolo Turchi ha voluto precisare: “È vero che il governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40% l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e qiundi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”.

La scuola di Enzo Paolo Turchi, infatti, non era una semplice scuola di danza, ma una vera e propria Accademia dove i saggi organizzati erano dei veri e propri galà che registravano ogni anno il tutto esaurito. L’artista ha ammesso: “Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il galà, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo, noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun tipo di aiuto”.

Dopo la chiusura della sua attività Enzo Paolo Turchi ha deciso di dedicarsi completamente a sua figlia Maria di quasi nove anni, mentre sua moglie Carmen Russo è all’interno della casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta dopo l’esperienza del 2007. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono felicemente sposati dal 1987 e durante tutto il periodo di reclusione dovuta al lockdown hanno evitato di avere rapporti intimi così da non avere alcun problema sul lavoro.

