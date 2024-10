Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, la crisi è reale? Gossip e preoccupazioni

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono davvero in crisi? È da settimane che circola l’indiscrezione secondo la quale la storica coppia starebbe vivendo un momento difficile, cosa poi confermata dalle dichiarazioni fatte dal coreografo in diretta al Grande Fratello 2024. Enzo Paolo ha ammesso di avere il timore che sua moglie Carmen si stia allontanando da lui, forse stanca della loro relazione.

A cambiare le carte in tavola è stata proprio Carmen Russo che, entrata nella Casa del Grande Fratello per una sorpresa al marito, gli ha ribadito il suo amore, smentendo le dichiarazioni da lui fatte poco prima. “Io ti amo tantissimo, tu sei un uomo meraviglioso”, ha dichiarato la donna ad un Enzo Paolo non proprio convintissimo. Nel corso dei giorni in cui Carmen è rimasta in casa come ospite, ha però ribadito il suo amore per il marito, ricordando anzi alcuni aneddoti del loro rapporto.

Carmen Russo smentisce la crisi col marito e racconta come si è innamorata di lui

“Nessuno ci avrebbe scommesso sul nostro rapporto“, ha raccontato la ballerina e showgirl nella Casa. “Tutti e due eravamo già un nome nei nostri rispettivi settori, nessuno aveva secondi interessi. Non abbiamo pensato a nulla, era tutto pulito”, ha invece tenuto a sottolineare Enzo Paolo Turchi. Carmen, inoltre, ha ammesso che all’inizio Enzo Paolo non le piaceva, le cose sono cambiate dopo un momento particolare: “Lui non è mai stato il mio tipo. A me piacevano mori e più con l’aria da macho, lui invece era sempre carino e un vero gentleman, questa cosa non mi interessava. Un giorno, però, si è arrabbiato con i ballerini in sala prove e ho visto il suo lato più irruento. A quel punto ho iniziato a pensarci, facendogli capire che avevo dell’interesse”, ha rivelato.