Enzo Paolo Turchi e il dramma dell’infanzia: “Cresciuto grazie ad una prostituta”/ “Salvato da Carmen Russo”

È uno dei coreografi più conosciuti ed apprezzati e per anni la sua immagine di ballerino si è unita a quella della grande Raffaella Carrà. Il loro ‘Tuca Tuca’ ha varcato i confini nazionali ed è stato il coreografo di moltissime trasmissione del sabato sera di Rai1 dagli anni ’70 in poi, eppure i suoi inizia sono stati tutt’altro che facili. In una lunga intervista concessa a La Repubblica, Enzo Paolo Turchi ha confessato di essere cresciuto grazie ad una prostituta. I sue genitori dopo aver subìto il terribile lutto della morte di due figli, vivevano in povertà estrema.

Enzo Paolo Turchi ha raccontato: “Sono nato nei Quartieri Spagnoli. Si usciva al mattino per poter fare qualcosa e guadagnare 10/20 lire per poter comprare un panino. A sei o sette anni pulivo in una bisca dove giocavano a carte e mi davano 20 lire al giorno. Sono figlio del dopoguerra, cresciuto grazie a una prostituta era lei a darci da mangiare“ E poi ha aggiunto che nel quartiere erano tutti poveri e mancava luce e gas. Una signora che aveva un basso dove arrivavano gli americani si prostituiva e con i soldi guadagnati faceva la spesa per il quartiere, dava da mangiare a chi ne aveva bisogno.

Durante l’intervista a La Repubblica Enzo Paolo Turchi si è confessato a cuore aperto, ha parlato della sua infanzia in estrema povertà, dell’iscrizione al San Carlo di Napoli a 7 anni che gli ha cambiato la vita. E poi ancora del suo amore della danza che lo ha portato non solo ad uscire da quella situazione di estremo degrado ma anche a calcare palchi importanti. E nella sua vita particolarmente fortunato è stato anche in amore. Negli anni ’80 incontra Carmen Russo sul set di Drive In, si innamorano, si fidanzano e poi arrivano le nozze nel 1987 ma quando la coppia decide di allargare la famiglia non sono mancate le difficoltà e una figlia, Maria, finalmente arriva al 2013 quando la showgirl ha 53 anni ed il coreografo 63. Insomma l’amore tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo dura da quarant’anni e il coreografo non ha dubbi: “In questi 37 anni ne abbiamo passate tante, la danza mi ha salvato ma Carmen mi ha cambiato in meglio la vita”











