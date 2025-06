Rivelazione di Enzo Paolo Turchi a La volta buona sulla moglie Carmen Russo: “Mi deve ancora dei soldi per un lavoro”

È normale avere delle piccole crisi quando si sta insieme da più di quarant’anni come Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, ma l’importante è riuscire a superarle con tenacia e con un amore ancora più solido. Nel corso della passata edizione del Grande Fratello il ballerino aveva fatto preoccupare i fan con alcune confessioni sulla moglie, che appunto non le hanno fatto piacere.

In una recente intervista a Verissimo la ballerina aveva parlato della crisi vissuta dal marito nella casa: “Si era convinto di non essere abbastanza e di non essere l’uomo giusto per me”. Possibile ancora quest’insicurezza dopo quarant’anni di matrimonio? Sì, anche perché nella casa del GF tutto viene amplificato, sia le emozioni sia i dubbi.

Enzo Paolo Turchi fa una battuta su Carmen Russo a La volta buona

Ha poi continuato a dire Carmen Russo sulle parole di crisi di Enzo Paolo Turchi che “l’amore si evolve, cambia” e che non era assolutamente verso quello che diceva, che era stufa e che voleva cambiare. Chi si occupa di gossip ci è andato a nozze con questa storia, ma poi tutto si è risolto nel migliore del modi, anche se lei si è spaventata all’inizio.

Intanto in una delle ultime puntate de La volta buona Enzo Paolo ha fatto una battuta sulla moglie Carmen che ha fatto divertire tutti i presenti nonché la conduttrice Caterina Balivo: “Mi deve ancora dei soldi per un lavoro”. In quel frangente si parlava di primi stipendi, di quanto si guadagnava una volta, e lui aveva svelato come spendeva lo stipendio che prendeva come primo ballerino al San Carlo di Napoli, oltre a parlare della sua famiglia.

