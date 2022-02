Enzo Paolo Turchi e Maria, marito e figlia Carmen Russo/ “Lei è il mio successo”

Enzo Paolo Turchi e Maria sono il marito e la figlia della mitica Carmen Russo. Per la showgirl non c’è nulla al mondo di più importante della sua famiglia. Lo ha dimostrato più volte, sia a parole che coi fatti. Uscita dal Grande Fratello VIP dopo una lunga permanenza dentro la casa, Carmen Russo ha riabbracciato con un entusiasmo incredibile suo marito Enzo Paolo Turchi e sua figlia Maria.

Con il compagno, da qualche anno, ha infatti realizzato un sogno che cullava da troppo tempo e che sembrava non potersi realizzare. Ma Carmen Russo ed Enzo Paolo non hanno mai mollato e alla fine, grazie all’inseminazione artificiale, dopo anni di tentativi, hanno coronato un sogno: diventare genitori: “I 40 anni sono arrivati senza che me ne accorgessi”, ha raccontato a Verissimo, a proposito della scelta tardiva di diventare madre.

Carmen Russo e l’amore per la figlia Maria: “E’ il mio successo più bello”

Quando si parla di sua figlia, Carmen Russo ha gli occhi brillanti. E non lo nasconde: “Sono stata felice nella vita, ho fatto tante cose belle, ho realizzato il mio sogno di bambina, però il mio successo più grande è lei, mia figlia”, ha raccontato a Verissimo. Carmen Russo e suo marito Enzo Paolo Turchi si godono ogni momento di felicità che hanno voluto fortemente.

“Maria è il senso della vita, se sono un po’ giù la guardo e trovo la forza per andare avanti. Lei è la vita che continua. Io sono arrivata ai 40 anni senza accorgermene, ho capito solo allora che forse c’erano dei problemi, perché noi non abbiamo fatto niente per evitare di avere un bambino. Facendo poi delle visite abbiamo capito che poteva aiutarci solo la fecondazione assistita”, ha raccontato l’ex gieffina a Verissimo.

