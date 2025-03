Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo interviene dopo l’outing non richiesto: “Zeudi? Nemmeno lo conosce!”

Finalmente Carmen Russo replica all’uscita di Zeudi Di Palma del Grande Fratello, che qualche tempo fa aveva fatto un outing nei confronti di Enzo Paolo Turchi affermando che secondo lei fosse gay. In particolare, parlando con Mattia Fumagalli aveva detto queste parole: “Tu non sai tenerti i segreti. Anche i miei amici che sono come te hanno la lingua lunga. Parlo di maschi non etero. Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio Enzo Paolo! Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca, è venuto qui e..”. Ovviamente la sua dichiarazione non ha lasciato indifferente il pubblico e Carmen Russo è intervenuta mettendo a tacere le polemiche.

Pagelle Ne vedremo delle belle, prima puntata/ Marini delusa, Carmen Russo stonata, Pamela Prati rivincita

Un mese dopo l’outing non richiesto, la moglie di Enzo Paolo Turchi ha affermato che il marito non è affatto gay, e che in quarant’anni di relazione non ha mai avuto il minimo dubbio sul suo orientamento. Carmen Russo ha anche sottolineato che Zeudi Di Palma e il coreografo si sono conosciuti per pochissimo tempo, e che dunque la miss non avrebbe elementi a sufficienza per parlare di lui e del suo orientamento sessuale.

Carmen Russo/ "Ne vedremo delle belle? È un’emozione stupenda tornare in sala prove"

Carmen Russo contro Zeudi Di Palma: “Pensa che i coreografi siano omosessuali?”

“Se fosse gay me ne sarei accorta“, ha affermato Carmen Russo a Nuovo Tv, dicendo che dopo quarant’anni che lo conosce non ha mai avuto il minimo dubbio: “Zero, non ho mai avuto dubbi su di lui“. La ballerina, che per un certo periodo ha preso parte al Grande Fratello per stare accanto a Enzo Paolo Turchi si è lamentata dicendo che nel reality cercano gossip e di conseguenza inventano illazioni che spesso sono prive di fondamenta: “Forse lei pensa che i coreografi abbiano tendenze omosessuali?“, dice rivolgendosi a Zeudi Di Palma: “Siamo nel 2025! Se fosse così, stiamo facendo almeno mille passi indietro“.

Enzo Paolo Turchi, marito Carmen Russo/ Il coreografo: "sono stato uno degli uomini più invidiati"

Carmen Russo conclude dicendo che l’amore tra lei e il marito è tutt’ora meraviglioso, e svela che per forza di cose la passione cambia e si evolve nel tempo. Il loro segreto? Simpatia, passione e tanto rispetto. Dopotutto, i due si amano ormai da decenni e come afferma la moglie, nessuno dei due farebbe mai un passo falso per ferire l’altra persona. Carmen Russo spiega che lei e Enzo Paolo Turchi sono complici nella vita e ogni giorno apprezzano le cose più semplici. Insomma, Zeudi Di Palma si è proprio sbagliata.