Enzo Paolo Turchi geloso delle attenzioni di Clayton Norcross nei confronti della moglie Carmen Russo al Grande Fratello 2024

Enzo Paolo Turchi torna in crisi al Grande Fratello 2024, ma questa volta non per sua figlia, bensì per sua moglie Carmen Russo. Il coreografo è stato infatti protagonista di una scenata di gelosia nei confronti della moglie a causa delle attenzioni mostrate nei suoi riguardi da Clayton Norcross, l’affascinante attore di Beautiful che è tra i concorrenti di questa edizione. Secondo Enzo Paolo, si sarebbe avvicinato un po’ troppo alla sua Carmen, ‘tocchicchiando’ la donna.

Motivo per il quale, il coreografo si è sfogato sia con la moglie che con Luca Calvani, lì insieme a loro al momento dello sfogo: “Così non va bene. – ha tuonato Enzo Paolo – Dato che è una persona molto poco intelligente, dopo il problema diventa mio. Tu lo sai, sono sanguigno, non so guardare in faccia le persone e fingere”.

Enzo Paolo Turchi furioso con Clayton: arriva il faccia a faccia al GF?

Luca Calvani ha cercato di smorzare la gelosia di Enzo Paolo Turchi nei confronti di Clayton, facendogli notare che “È un piacione“, e che è probabilmente nella sua cultura da americano un atteggiamento simile. “Mi dà comunque fastidio, tu parli così perché il fatto non è tuo!”, ha replicato il coreografo arrabbiato. Carmen Russo, dal suo canto, ha fatto notare al marito che le attenzioni di Clayton nei suoi confronti “Dovrebbe inorgoglirti invece”, ma Enzo Paolo continua a non essere dello stesso parere: “No, perché se tocchicchia non va bene. – poi, però, ha fatto dell’ironia – Prima di tutto, sottovaluta mia moglie. Che fa, lascia un vecchio e ne prende un altro?”. Secondo lui, Clayton vorrebbe fare il playboy e il suo comportamento non sarebbe affettuoso, come magari lo stesso Enzo Paolo Turchi fa con altre donne della casa, bensì seduttivo. Come replicherà l’attore americano a queste accuse?