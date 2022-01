Enzo Paolo Turchi, ha invitato Nathaly Caldonazzo al matrimonio con Carmen Russo?/ Tutta la verità

Nel corso della trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, tra Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo che si sono nominate a vicenda, c’è stato un piccolo battibecco relativo al matrimonio di Carmen Russo, Quest’ultima, 28 anni dopo il primo sì, ha sposato nuovamente il suo Enzo Paolo Turchi con la piccola Maria a fare da testimone. Il matrimonio celebrato per festeggiare quelle che si chiamano “Nozze d’Argento” era stato seguito da Barbara D’Urso e dalle telecamere di Domenica Live. Era il 2015 e il tutto fu trasmesso in diretta dalla trasmissione di Barbara D’Urso, amica della coppia.

Al matrimonio, stando a quello che ha raccontato Nathaly Caldonazzo in diretta al Grande Fratello Vip 2021, sarebbe stata invitata anche lei. Nonostante l’invito, però, Nathaly non ci sarebbe potuta andare. Una rivelazione, quella della Caldonazzo, che ha spiazzato Carmen Russo la quale, ad Alfonso Signorini, ha spiegato di non aver mai invitato Nathaly al suo matrimonio.

Matrimonio Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: confronto con Nathaly Caldonazzo

Se Carmen Russo ha negato di aver invitato Nathaly Caldonazzo al suo secondo matrimonio, quest’ultima ha puntualizzato di non essere una bugiarda svelando di aver ricevuto l’invito direttamente da Enzo Paolo Turchi. “Certo che mi ha chiamata Enzo Paolo” – ha risposto la Caldonazzo – “Mi ha chiamata anche prima di entrare al Grande Fratello Vip!“. Una rivelazione che ha letteralmen spiazzato la Russo che, in questi giorni, ha pensato molto alle parole di Nathaly.

Carmen ribadisce di non aver mai saputo da Enzo Paolo dell’invito fatto alla Caldonazzo la quale, invece, resta ferma sulla propria posizione. Per capire quale sia effettivamente la verità, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, ci sarà il tanto, atteso confronto tra Carmen, Enzo Paolo e Nathaly. A chi darà ragione Enzo Paolo Turchi? La verità sarà quella raccontata da Nathaly o avrà ragione Carmen? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del reality show.

