Enzo Paolo Turchi/ “Ho avuto il Covid, passato brutto momento. Carmen non sa che…”

Enzo Paolo Turchi si racconta a Casa Chi, in una intervista rilasciata a Rosalinda Cannavò dopo il ‘caso matrimonio’ e le discussioni tra sua moglie Carmen Russo e Nathalie Caldonazzo. “Uno si arrabbia su certe cose, ma poi ci si diverte anche. Grazie a questo problema ho avuto modo di rivedere Carmen, per cui devo dire grazie”, spiega Enzo Paolo. E quando gli viene chiesto quale sia il suo parere su Nathalie, preferisce prenderla alla larga: “Non posso dire di Nathalie che sia simpatica o meno, perché l’avrò visto nemmeno dieci volte. Mai avuto un rapporto oltre i saluti”.

MARIA, FIGLIA CARMEN RUSSO E ENZO PAOLO TURCHI/ "Ha sentito di Nathaly e ha pianto!"

Sulla questione Katia Ricciarelli-Lulù Selassié, Enzo Paolo Turchi sostiene che entrambe abbiano torto e che sbaglino atteggiamento e modi: “Difficile stare con uno o con l’altro, ma hanno torto entrambe. Katia ha un carattere particolare e lei non sopporta i personaggi che non hanno un peso artistico. Ha dei modi che non sono molto gradevoli, va sicuramente oltre. Però è anche vero che dall’altra parte viene stuzzicata perché sanno che è così”.

Enzo Paolo Turchi, ha invitato Nathaly Caldonazzo al matrimonio con Carmen Russo?/ Tutta la verità

Enzo Paolo Turchi teme l’uscita di Carmen: “Ho paura ogni settimana”

Nell’intervista rilasciata a Rosalinda Cannavò, Enzo Paolo Turchi fa capire di non gradire le diatribe all’interno della casa del Grande Fratello VIP. “Perché noi non siamo dei cialtroni, siamo degli artisti. E’ un’altra cosa“. Sulla possibile eliminazione di sua moglie Carmen, l’uomo ammette di avere paura: “Ogni settimana ho paura ma so che prima o poi dovrà uscire, anche se mi dispiacerebbe perché ha fatto un bel percorso. Non si è mai tirata indietro. Con qualcuno non si è capita, ma non so dove stia l’errore”.

Enzo Paolo Turchi e Maria, marito e figlia Carmen Russo/ "Ti amo sempre di più"

Una cosa è certa, Enzo Paolo Turchi non vuole entrare nel merito delle polemiche e delle incomprensioni, preferisce focalizzarsi su quello che a suo dire sarebbe un messaggio di unione e solidarietà tra colleghi: “Io mi reputo artista vero, penso che nell’arte dobbiamo tutti portare avanti il discorso artistico. Quando io sento la gente litigare mi da fastidio, perché nell’arte ci deve essere unione e se qualcuno è più bravo bisogna riconoscerlo”. Prima dei saluti, poi, racconta di aver avuto il Covid e di essersi finalmente ripreso: “Ho passato un brutto momento, voglio dire che ho avuto il Covid e so cosa si provi. E’ stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L’ho preso da solo il giorno di natale e ne sono uscito il giorno della befana”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA