Enzo Paolo Turchi/ “Ho pensato di lasciare Carmen Russo, con Lola Falana mi fece una scenata…”

A Storie Italiane si parla delle coppie che scoppiano e in studio vi erano Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, una delle coppie più durature di sempre. Le prime parole sono però per i famosi Rolex condivisi da Francesco Totti e Ilary Blasi, con il commento di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “Io non porto neanche l’orologio… ho scoperto che esiste l’affidamento congiunto anche dei Rolex, come se fossero bambini e la cosa mi tranquillizza moltissimo perchè pare che quella sia la strada percorsa da lui e da lei, quindi gestiranno i Rolex un weekend l’uno e un weekend l’altro. L’incontro è stato solo per email, non c’erano neanche gli avvocati alla prima udienza. Ora invece entriamo nella settimana calda perchè il giudice chiederà le prove della accuse fatte da una parte e dall’altra. Le accuse non sono chiare anche se qualcuno parla di tradimento e si fa riferimento ad una vecchia intervista al Correre della Sera di Totti”.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, in studio, commentano: “Noi non abbiamo mai avuto problemi di orologi”. Enzo Paolo ha aggiunto: “Abbiamo anche noi avuto dei momenti difficili, poi comunque metti sulla bilancia ciò che trovi e ciò che lasci”. Carmen Russo ha proseguito: “Non sono stati momenti difficili, non si tratta di problemi di coppia ma di vita che poi si ripercuotono sulla coppia. Possono essere problemi di lavoro e di tante cose, allora basta un nulla e si litiga, e noi litighiamo ma la nostra litigata ha un’autonomia di 10 e 12 minuti”.

ENZO PAOLO TURCHI E CARMEN RUSSO: “ABBIAMO AVUTO MOMENTI DIFFICILI”

Quindi Enzo Paolo Turchi ha ripreso la parola: “Momenti difficili? Si ho pensato di lasciarla, c’è stato un momento in cui le nostre strade erano diverse, amicizie diverse, io non volevo coinvolgerla nel mio mondo, litigavamo e qualche volta me ne sono andato via da casa, ma poi lei sapeva che io tornavo, dove devo andare? Io prendevo la macchina e giravo un po’, io sono abbastanza uno libero, non mi piace stare sempre nello stesso posto e questo è uno dei nostri problemi. Io ho fatto 5.000 km con la macchina in tre giorni settimana scorsa…”.

Carmen Russo replica: “Mondi diversi? Quella è una sua idea”. Enzo Paolo Turchi ha aggiunto: “Io avevo dedicato tutto al mondo della danza e quando è arrivata lei la danza non era il suo mondo, io ho cercato di farla studiare, ma volevo vivere la mia vita con la danza e lei con lo spettacolo, il suo mondo un po’ finto e il mio più vero. Poi lei ha iniziato ad essere gelosa delle ballerine, non potevo parlare con le altre, era diventata un po’ pesante. Questa cosa non mi stava bene”. Quindi un aneddoto su Lola Falana, sua ex: “Una volta Carmen Russo ha preso un aereo perchè stavo lavorando con una mia ex, mi sono vergognato di trovarla in sala prove”. Carmen Russo: “Era Lola Falana…”. E di nuovo Enzo Paolo Turchi: “Io non ho mai tradito Carmen”. La Russo ha comunque chiosato: “Io ti amo da 40 anni e tu ami me da 40, quindi un po’ di gelosia scatta, ma va bene”.











