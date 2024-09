Enzo Paolo Turchi in crisi al Grande Fratello: accusata la nostalgia di Carmen Russo

Il ballerino e marito di Carmen Russo accusa sempre di più la nostalgia della compagna di vita nella casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi nelle scorse ore si è espresso con i compagni di gioco, soffermandosi sul rapporto che lo lega da anni alla moglie, della quale ha iniziato ad accusare la nostalgia già dopo pochi giorni di programma: “Amore mio Carmen Russo mi manchi, lo sai. Mi manca nella vita, lei mi ha fatto così tanto, mi ha aiutato” ha dichiarato con grande commozione davanti alle telecamere ammettendo di sentire la voglia di riabbracciare la moglie al più presto.

Sempre nella casa del Grande Fratello Enzo Paolo Turchi si è espresso svelando alcune curiosità riguardo al rapporto che lo lega a Carmen Russo, per la quale nutre un amore smisurato e che ha sempre coltivato negli anni: “Io voglio che mia moglie sia sempre felice, che la mia famiglia sia felice, io voglio che gli altri siano felici, la mia vita è stata questa perché io sono altruista” le parole del ballerino e coreografo nel loft più spiato d’Italia.

Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello, come ha reagito Carmen Russo

Nei giorni immediatamente precedenti allo sbarco nella casa del Grande Fratello di Enzo Paolo Turchi, è stata la stessa Carmen Russo a prendere la parola, lei che l’esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini in passato l’ha già vissuta ben due volte: “Sono contenta perché lui ci teneva ed è una bella esperienza, lui tramite me l’ha già vissuta, ma una cosa è essere fuori ed un’altra è essere dentro” ha detto la ballerina in una recente intervista concessa a Storie di donne al bivio.

E dopo pochi giorni Enzo Paolo Turchi ha iniziato ad accusare la nostalgia di casa, nonostante fosse bene a conoscenza di cosa comporti la Casa a livello mentale e familiare.