Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. Un grande amore nato grazie al ballo, visto che si sono conosciuti ballando in alcuni dei programmi storici della televisione italiana; un sentimento nato nel tempo e che li ha portati ad essere amici, complici, amanti, ma anche genitori della piccola Maria. Una figlia tanto voluta e desiderata da parte di entrambi che hanno cercato in ogni modo di realizzare il loro sogno di genitorialità. Eppure non sono mai mancate le critiche, alcune scoppiate poco dopo la recente partecipazione di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello. Il ballerino e coreografo, infatti, all’interno della casa più spiata d’Italia ha parlato del rapporto con Carmen Russo: dei momenti belli, ma anche dei momenti di difficoltà che tutte le coppie vivono.

Una volta uscito dalla casa però è scoppiato un caso mediatico per alcune frasi e supposizioni dette dalla concorrente Zeudi Di Palma all’interno del GF come sottolineato dalla moglie Carmen Russo: “tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che poi è stata subito chiarita e anche smentita. Ma il mondo del web è terribile e ogni voce diventa realtà”.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: “ci sono stati momenti di crisi, ma ci amiamo sempre”

Ma cosa è successo tra Enzo Paolo Turchi e la moglie Carmen Russo? A smentire ogni cosa e fugare ogni dubbio ci ha pensato proprio la showgirl e ballerina dicendo: “mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay, se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio”. Le malelingue si sa non mancano mai, sopratutto se si parla di personaggi noti e conosciuti al grande pubblico, ma Carmen Russo ha difeso l’amore della sua vita e il padre della figlia Maria. Un rapporto che va avanti da più di 40 anni fatto di comprensione, amore e complicità che li hanno trasformati in una delle coppie più amate del mondo della tv.

“Io ed Enzo Paolo stiamo insieme da una vita e ci amiamo come il primo giorno” – ha detto Carmen Russo che ha sposato il suo Enzo Paolo nel 1987 e da allora non si sono mai più lasciati. Certo ci sono stati dei momenti di crisi, confermati dalla stessa showgirl, ma con il loro amore hanno superato tutto. “Lo amo per quello che è, come lo amavo 40 anni fa, lo amo adesso: tanto” – ha detto Carmen Russo.