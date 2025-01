Enzo Paolo Turchi è tra gli ospiti dello speciale appuntamento di Verissimo Le Storie, lo speciale presentato da Silvia Toffanin. Il ballerino e coreografo si è raccontato a cuore aperto a cominciare proprio dall’uscita dalla casa del Grande Fratello. “Tornare a casa è sempre bello, anche se c’è una parte in me che mi è dispiaciuto moltissimo. Ho fatto questi due mesi con veramente il cuore, sapevo che questo programma poteva darmi la possibilità di aprirmi con il pubblico perchè gli ho dato un pò della mia vita, sia le cose belle che brutte” – ha detto Enzo Paolo che è stato uno dei concorrenti più amati dentro e fuori la casa. Una vita non semplice quella dell’ex ballerino e coreografo che ha ricordato la madre: “i primi anni quando stavo da solo, quando non avevamo nemmeno la luce a casa ricordo che ho giudicato malissimo mio padre, ma oggi chiedo scusa perchè capisco che cosa vuol dire un dolore di un genitore quando perde un figlio, penso che sia una cosa terribile e terrificante”,

La morte dei genitori è stato un grande dolore per il ballerino: “oggi chiedi scusa, ma ti mancano” dice Enzo Paolo che ricorda le violenze subite dalla madre “la picchiava e poi spariva”.

Enzo Paolo Turchi e il racconto della sua vita: la svolta arriva con il Teatro San Carlo di Napoli

La vita di Enzo Paolo Turchi prende una svolta importante quando riceve il primo ruolo da primo ballerino raggiunto con grande sofferenza. “Sono nato nei quartieri spagnoli, adesso è una zona bellissima, ma quando scendevo mi sentivo dire di tutto. Ancora oggi ci sono questi tabù che chi fa danza, chi fa il danzatore cambia sesso. Sono cose assurde”. La svolta arriva con il Teatro San Carlo di Napoli dove inizia la sua straordinaria carriera diventando negli anni un numero uno della danza dopo anni di precarietà e sofferenza. “Ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita quando ero allievo e fui scelto per un ruolo da primo ballerino” – racconta Enzo Paolo – “mi cambiò la vita, è stato il mio primo stipendio. Ho preso mia madre ho affittato una casa per me e mia madre”.

Proprio grazie alla danza conosce Carmen Russo, la donna della sua vita, che confessa: “la paura mia era che lei si stufava di questa mia vita e problemi che ho sempre avuto e che sono usciti nella casa del Grande Fratello”. Non solo, Enzo Paolo confessa di un trauma mai rivelato nemmeno alla moglie: “sono cose che devono restare dentro di me e devo far finta che non sono accadute”.