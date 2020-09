Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo/ “Io sono romantico, lei è più fredda”

Enzo Paolo Turchi è il marito di Carmen Russo, la showgirl concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show 2020 in partenza da venerdì 18 settembre 2020 in prima serata su Raiuno. La coppia è senza alcun dubbio una delle più longeve del mondo dello spettacolo e insieme hanno condiviso tanti momenti di gioia, ma anche momenti di grande dolore. A raccontarne uno di questi ci ha pensato proprio il ballerino del Tuca Tuca che, ospite di Pierluigi Diaco, ha condiviso con i telespettatori un momento privato della sua vita. “Sono morte due sorelline una a 18 mesi e una a 11 anni, ma io non ero ancora nato” – ha confessato il ballerino e coreografo – “i miei genitori hanno vissuto una cosa tremenda. Mi ricordo che mio padre andò via e mia madre con la testa, purtroppo, non ci stava più”. Un racconto forte che ha commosso tutto il pubblico quello fatto da Enzo Paolo che ha proseguito rivelando anche alcuni dettagli sulla sua infanzia. “Mia sorella Fulvia che era più grande andò a lavorare fuori. Sono nato nei Quartieri Spagnoli. Si usciva al mattino per poter fare qualcosa e guadagnare qualche soldo per poter comprare un panino” – dice il ballerino – “a sei o sette anni pulivo una bisca e guadagnavo 20 lire. A casa non c’era la luce e mi ricordo una situazione tristissima ma bellissima. Nel quartiere eravamo tutti poveri. Mi ricordo che c’era una signora che si prostituiva e con i soldi che guadagnava faceva la spesa per tutti. Mia madre, poi, a sei anni mi iscrisse al San Carlo di Napoli e mi ha cambiato la vita”.

Enzo Paolo Turchi: “Mia figlia Maria è il più grande successo della nostra vita”

Un’infanzia difficile quella di Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo che, nonostante tutto, è riuscito a realizzare il suo grande sogno: diventare un’artista. Sul suo percorso professionale poi è arrivata la bellissima showgirl Carmen Russo con cui è sposato da 33 anni. Un amore importantissimo che negli ultimi anni è stato suggellato anche dalla nascita della figlia Maria: “il suo arrivo è stato un momento inaspettato, avevamo perso le speranze… Quando abbiamo avuto la conferma, abbiamo toccato il cielo con un dito. Quando l’abbiamo vista le lacrime, per due giorni non ho dormito, il più grande successo della nostra vita”. Parlando proprio della figlia il ballerino e coreografo ha rivelato: “Maria ha lo stesso difetto della madre, per partire per un weekend porta tre trolley”, mentre sulla moglie Carmen Russo ha detto: “a casa non posso parlare mai. Quando l’ho conosciuta mi attraeva solo fisicamente, non di testa, quindi non sono andato oltre. Poi ci sono cascato. Io però solo molto romantico. Lei è più fredda”.



