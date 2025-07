Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo: sposati dal 1987, i due si erano conosciuti grazie al lavoro. Felici da quarant'anni, hanno una figlia, Maria

Due personaggi conosciuti e amati nel mondo dello spettacolo che nel 1987 hanno deciso di unire le proprie vite e cominciate una delle storie d’amore più belle e famose del mondo della tv. Loro sono Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: lui era il coreografo scelto dalla showgirl, attrice e ballerina per diverse sue trasmissioni. Tra loro scoppiò ben presto un amore incredibile, una passione che ancora oggi, a sentire i loro racconti, sembra essere travolgente. Così, ben presto, i due convolarono a nozze: era il 1987. Sono passati da quel giorno quasi quaranta anni eppure la coppia sembra sempre più unita, nonostante qualche inevitabile crisi, come quella vissuta lo scorso anno quando Enzo Paolo Turchi, il marito di Carmen Russo, è entrato al Grande Fratello parlando di una rottura con Carmen e rivelando come lei, a suo dire, si sarebbe stancata di lui.

Carmen Russo, chi è: il successo nella commedia sexy all'italiana/ Tra ballo e cinema

Parole poi smentite proprio dalla stessa Carmen che ha raccontato come l’amore con il marito sia ancora oggi saldo nonostante i tanti anni passati assieme. Carmen, infatti, ha ammesso come dopo 42 anni Enzo Paolo Turchi sia ancora “l’uomo della mia vita” e come tra loro, nonostante i tanti anni insieme, le cose non siano cambiate, almeno dal punto di vista dell’amore e del legame che li unisce, suggellato anche dall’arrivo della figlia Maria.

Carmen Russo dopo la scomparsa di Alvaro Vitali/ "Lavorare con lui è stata una grande soddisfazione"

Carmen Russo, crisi superata con il marito: chi è Enzo Paolo Turchi?

Un grande amore quello che lega Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, insieme da quasi quarant’anni. I due hanno attraversato crisi e momenti difficili ma sono ancora insieme, più uniti che mai.

Di recente, a Verissimo, Carmen ha raccontato: “È normale che in una relazione che dura da 40 anni ci siano delle piccole crisi, ma le abbiamo sempre superate. Lui si era convinto di non essere l’uomo giusto per me ma non è così”. Parole che dunque confermano il grande amore tra i due.

Enzo Paolo Turchi e la battuta sulla moglie Carmen Russo/ “Mi deve ancora dei soldi per un lavoro”