Carmen Russo sarà ospite della prossima puntata di Donne di storie al bivio, il programma di Rai 2 condotto da Monica Setta. Reduce dall’esperienza a “Ne vedremo delle belle” – che chiuderà in anticipo sabato 12 aprile a causa dei bassi ascolti – Carmen si è confidata con Monica, affrontando anche argomenti piuttosto spinosi. Non solo, la showgirl ha colto l’occasione per smentire alcuni dei rumors circolati recentemente sul suo matrimonio. Nelle ultime settimane, infatti, si era diffuso il gossip riguardante la presunta omosessualità di suo marito, Enzo Paolo Turchi. Ma, com’è nato questo pettegolezzo?

Tutto sembra essere partito dalla Casa del Grande Fratello, programma nel quale Enzo ha partecipato come concorrente solo pochi mesi fa. “Mio marito non è gay, me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio. Tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al GF che poi è stata subito chiarita e anche smentita. Ma il mondo del web è terribile”, ha chiarito Carmen nella trasmissione Rai. Dunque, pare che a scatenare l’indiscrezione sia stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del reality di Canale 5, ovvero Zeudi.

Carmen Russo smentisce i gossip su Enzo Paolo Turchi: perché c’entra Zeudi Di Palma

Ma, come ha fatto Zeudi a far nascere il rumor sulla presunta omosessualità di Enzo Paolo? A quanto pare, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, ha iniziato a parlare di alcuni suoi amici gay, nominando un ragazzo di nome Enzo che, secondo lei, “non riuscirebbe a tenersi un cecio in bocca”. In quel momento, però, Zeudi ha chiamato per errore il suo amico ‘Enzo Paolo‘, confondendolo con il nome dell’ex coinquilino. L’ex Miss Italia ha subito chiarito di essersi sbagliata, ma tanto è bastato a scatenare il gossip nel mondo del web.

Dunque, a distanza di settimane, Carmen Russo ne ha approfittato per fare chiarezza e smentire una volta per tutte queste voci. Inoltre, la showgirl ha parlato anche della crisi avuta recentemente con il marito, di cui si è sempre discusso durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, Carmen ha chiarito che la relazione con Enzo procede al gonfie vele. “Ci amiamo come il primo giorno”, ha esclamato la ballerina.