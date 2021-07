Enzo Paolo Turchi “Raffaella Carrà è stata un’allieva modello”/ “Il palco? Casa sua”

Sono tanti i colleghi e gli amici che, anche solo con una parola, hanno voluto ricordare e salutare la grande Raffaella Carrà. Tra questi c’è anche Enzo Paolo Turchi, celebre ballerino che nella sua carriera ha lavorato a stretto contatto con la Carrà, facendole anche da insegnante. “Raffaella è stata una mia allieva, le davo lezioni di danza in accademia.” ha raccontato Enzo Paolo Turchi in diretta su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. “Io venivo dalla danza classica, ero primo ballerino al San Carlo di Napoli quindi avevo fatto un percorso diverso dal suo. Lei era un’allieva modello non solo perché portava subito ottimi risultati, ma soprattutto per la sua tenacia e la sua professionalità. Sempre puntuale, sempre a studiare, la Carrà che tutti ricordiamo”, ha spiegato il ballerino, merito di Carmen Russo.

Raffaella Carrà devota a Padre Pio/ L'urna a San Giovanni Rotondo "per sua volontà"

Enzo Paolo Turchi ricorda Raffaella Carrà: “Il palco era casa sua”

Impossibile non face cenno alla parte umana di Raffaella Carrà, alla determinazione e all’amore che provava per il suo pubblico. Enzo Paolo Turchi, in diretta radio, ha infatti voluto elogiare un aspetto in particolare della Carrà: “Io ho fatto un percorso come Raffaella. Siamo artisti che sul palco, a prescindere se uno vale o no, siamo delle star e la gente ci accetta così. Ma nella vita siamo persone normalissime. Non ci siamo mai atteggiati a star e neppure ci riuscirei.” Enzo Paolo ha, quindi, concluso, ammettendo che “Nel caso di Raffaella, però, il palco era la sua casa.”

