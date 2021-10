Enzo Paolo Turchi Vs Katia Ricciarelli/ “Brutte parole su mia moglie Carmen!”

Nella Casa del Grande Fratello Vip è nata da qualche settimana un’accesa rivalità tra due donne: Katia Ricciarelli e Carmen Russo. In diretta, qualche puntata fa, è andato in onda un acceso scontro che ha fatto poi molto discutere e ha portato a veri e propri schieramenti nella Casa. La lite ha suscitato reazioni anche fuori dalla Casa di Canale 5. In particolare è Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, ad aver detto la sua sulla lite e sulla Ricciarelli.

In un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Nuovo, stando a quanto riporta LaNostraTv, Enzo ha dichiarato: “Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata… Ricordo che è stata Katia ad aver usato brutte parole, non il contrario…”

Enzo Paolo Turchi difende sua moglie Carmen Russo e attacca Katia Ricciarelli

Enzo Paolo Turchi non solo difende sua moglie Carmen Russo dalle accuse, ma a sua volta replica a Katia Ricciarelli, criticando il suo comportamento nella Casa del Grande Fratello Vip. “Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. – ha ammesso il celebre coreografo, per poi continuare – E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen…”. Per Enzo Paolo, dunque, la Ricciarelli avrebbe ritrovato in sua moglie una rivale temibile; proprio per questo avrebbe deciso di metterla in cattiva luce. Che questa discussione possa avere seguito proprio nel corso della prossima diretta su Canale 5?

