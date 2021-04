Enzo, papà Francesco Totti/ “Lo Sceriffo mi manca, mi dava della pippa e io..”

Francesco Totti è tra i protagonisti dello show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Er Pupone torna in tv dopo la sua apparizione da guest star in Speravò de morì prima, la serie che ne ha raccontato le gesta travolgendo e coinvolgendo anche l’amato papà Enzo, lo sceriffo come amava chiamarlo suo figlio. Il passato è d’obbligo visto che Enzo Totti è morto a casa del Covid. Anche lui si è unito alle tante vittime del virus, a 76 anni, perché colpito ma già acciaccato da altre patologie, come il diabete, a cui si è aggiunto un problema cardiaco. Il papà di Totti era ricoverato allo Spallanzani quando poi si è spento lasciando il figlio nello sconforto totale come il resto della sua famiglia. Era sicuramente lui un volto noto del calcio e, soprattutto, per il popolo romanista e degli stessi atleti della squadra che ogni 27 settembre, in occasione del compleanno del figlio, faceva arrivare negli spogliatoi pizza bianca e mortadella.

Francesco Totti/ Da Pio e Amedeo: “Faremo di lui una rockstar”

Enzo, papà Francesco Totti, morto per Covid a 76 anni

Amore per la famiglia e per il pallone è quello che ha trasmesso al figlio Francesco Totti, quando gli ha comprato il primo pallone, quando lo portava a giocare con i bambini del quartiere e anche quando lo seguiva peri match importanti e le partite in casa della loro Roma. Un simbolo, un pilastro, a cui Francesco Totti ha dedicato alcuni post Instagram ringraziandolo per quello che è stato e per l’esempio che gli ha lasciato e che lui adesso proverà a trasmettere ai suoi figli, orfani di un caro nonno. Gli rivolgerà un pensiero questa sera?

