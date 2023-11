ENZO PEBRE, CHI È FINALISTA TU SI QUE VALES 2023/ L’artista circense conquista Gerry Scotti

Enzo Pebre si emoziona ed emoziona nella finale di Tu sì que vales 2023. L’artista circense e acrobata aereo al termine della sua esibizione confessa l’emozione per la sua presenza in Italia, visto che ha origini italiane. In particolare, ha nonni che arrivano dal Piemonte, gli altri dalla Puglia. Ma i giudici hanno avuto anche modo di sottolineare le sue doti al termine dell’esibizione.

«Solitamente vediamo movimenti lenti e classici, lui ci mette frenesia, forse per l’età e il carattere, questo lo rende diverso», ha detto Gerry Scotti su Enzo Pebre, che spera dunque di arrivare alla finalissima di Tu sì que vales 2023. (agg. di Silvana Palazzo)

Enzo Pebre in finale a Tu si que vales 2023: sarà il vincitore?

Enzo Pebre è tra i finalisti di Tu Si Que Vales 2023, il talent show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. L’artista circense ed acrobata punta alla vittoria finale. Ricordiamo che il vincitore del talent show italiano si aggiudica il montepremi di 100.000 euro. Durante la semifinale sulle note di “Adesso tu” di Eros Ramazzotti, il bambino terribile come si descrive sul suo sito ufficiale, regala una performance da brividi che coinvolge pubblico e giuria. In sfida con Tonino Cristiano, l’artista circense e acrobata aereo ha conquistato la giuria. Gerry Scotti chiamato a votare ha premiato Tonino: “voglio darti il mio voto” con il batterista che gli regala le bacchette. Poi è la volta di Luciana Littizzetto: “lui ha sacrificato la sua passione per la famiglia e per il lavoro e quindi voto lui perchè secondo me Enzo è talmente bravo che lavorerà sicuramente tantissimo in giro per il mondo”.

Maria De Filippi, invece, premia Enzo: “vedo un ragazzino con un cuore. Quando è iniziata a scendere l’acqua mi sono detta ‘vabbè è un effetto scenico’, poi ti ho visto fare delle cose e le fai proprio bene. Voterei Tonino per una questione di anagrafe, premierei più la scelta di vita che la batteria, mentre di questo ragazzo non posso non riconoscere il talento”. Poi è la volta della presidente di giuria Sabrina Ferilli: “sono molto in linea con il ragionamento di Maria De Filippi, Enzo ha fatto delle cose straordinarie”. Infine il voto determinante di Rudy Zerby: “Enzo è straordinariamente bravo e quindi il mio voto è per lui”.

Chi è Enzo Pebre, finalista di Tu Si que vales 2023

Ma chi è Enzo Pebre, il finalista di Tu si que vales 2023? Sul sito ufficiale l’acrobata si racconta così: “mi hanno sempre chiamato così fin da quando ero giovane. Forse a causa dei miei desideri sempre più folli o a causa della mia mente errante, non lo so. Sono Enzo Pebre ho 20 anni e sono un artista circense, acrobata aereo, creatore e artista circense pazzesco. A 6 anni, ho fatto la grande capriola in una piccola scuola di circo amatoriale ” piedi in aria, poi tutto si è riunito e il mio futuro è stato confermato. Quando avevo 16 anni, ho lasciato la scuola superiore per migliorare le mie abilità al ” Circus Arch », una superba scuola preparatoria che mi ha permesso di crescere artisticamente e mentalmente”.

Non solo, Enzo ha poi studiato presso la National Circus School di Montreal. Poi è arrivato il successo in diversi programmi televisivi da Rai2 in Italia, Das SuperTalent in Germania , Superkids in Francia di cui ho vinto lo spettacolo, Disney Channel, France 2 o anche TF1 . Tra le varie esibizioni da segnalare anche quella all’Accor Hotel Arena (Bercy) per il cantante MIKA davanti a più di 15.000 spettatori..











