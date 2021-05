Enzo Pirola, marito Elena Cattaneo/ “Dopo il matrimonio sono sparita per 3 anni”

Chi è il marito di Elena Cattaneo? Lei oggi sarà ospite a Che Tempo che fa da Fabio Fazio ma, intanto, chi non la conosce ancora vuole andare a fondo nella sua vita privata, dietro la corazza della senatrice a vita che da sempre si occupa di ricerca e staminali. Al suo fianco c’è da quaranta anni proprio l’uomo che ha voluto sposarla, nonostante tutto, Enzo Pirola.

Burioni: "Covid non creato volontariamente"/ Fauci lo smentisce: "Non sono convinto"

Lui è architetto di Brugherio e insegnante di educazione Tecnica ma come la stessa moglie ha riferito, si etichetta da sempre come ‘il maggiore finanziatore delle sue attività di ricerca’. In realtà chi conosce bene la storia di Elena Cattaneo sa anche il perché visto che lei stessa non ha mai fatto mistero del fatto che nel giugno 1988 si è sposata ed è poi sparita nel nulla. Enzo Pirola, il marito, l’ha lasciata seguire la sua carriera e i suoi studi in quel di Boston ma quello che doveva essere un anno di sacrifici si è trasformato in tre.

Elena Cattaneo/ "Una vita dedicata allo studio delle cellule staminali"

Enzo Pirola, marito Elena Cattaneo, chi è e cosa fa nella vita?

Enzo Pirola, marito di Elena Cattaneo, ha fatto la spola tra l’Italia e Boston per tre anni, in base al budget familiare, e la stessa senatrice ha più volte raccontato: “Ho detto a mio marito che sarei ritornata dopo un anno e invece ne sono passati tre. Tre anni senza mai rimettere piede in Italia. Ogni tanto era lui, Enzo, che veniva in America. Compatibilmente con il budget familiare”. All’epoca lei viveva al centro di Boston, per paura, e soldi spesi nell’affitto sono stati tanti all’epoca: “Quando Enzo mi raggiungeva, stavamo lì. Ancora oggi lui dice di essere stato e di essere ancora il maggior finanziatore delle mie attività di ricerca”. Dall’altro canto, Enzo Pirola ha continuato a dare la sua vita per la scuola e lo fa da sempre con passione perché “è uno di quegli insegnanti delusi per come la scuola viene trattata nel nostro paese”. Dal loro amore sono nate comunque tre figlie.

LEGGI ANCHE:

Vincenzo Mollica, malattia: morbo di Parkinson e uveite/ "Sto perdendo la vista"

© RIPRODUZIONE RISERVATA