Enzo Salvi ha commosso il mondo del web con una confessione choc: rinviato un suo prossimo spettacolo per assistere la mamma in fin di vita.

E’ struggente il messaggio affidato ai social da Enzo Salvi e diretto ai suoi fan che erano pronti a ridere a crepapelle grazie al suo imminente spettacolo; uno show che l’attore ha dovuto rimandare per una questione familiare particolarmente delicata. L’artista romano era prossimo a raggiungere la provincia di Cosenza dove appunto doveva tenersi la sua esibizione particolarmente attesa dagli spettatori e da coloro che negli anni hanno sempre apprezzato la sua verve comica scandita dal romanesco e da maschere irriverenti. E’ subentrata però una priorità ben più importante per Enzo Salvi: le condizioni di salute della mamma, Bruna.

“Con grande dispiacere devo comunicarvi che questa sera non potrò essere presente; mia mamma è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato”, queste le parole di Enzo Salvi nel video pubblicato sui social. Occhiali scuri ma toccanti smorfie del volto che tradiscono il dolore, il pianto dell’attore romano che è ovviamente provato dalla circostanza. “Vi chiedo di accogliere con il vostro buon cuore la mia assenza e i miei sentimenti”.

Enzo Salvi, dal video struggente alla speranza sui social per mamma Bruna: “Forza amore mio”

La risposta del pubblico di Altomonte ma in generale dei fan dell’attore è stata giustamente di grande vicinanza e affetto nei confronti di Enzo Salvi. La salute della propria mamma, la famiglia in generale, vengono prima di qualsiasi impegno artistico o professionale. “Spero di rivedervi presto e vi ringrazio per la vostra comprensione”, aggiunge ancora l’attore romano nascondendo a fatica il dolore di quei momenti.

Questa mattina Enzo Salvi si è pronunciato con un “Forza amore mio”, segno di una battaglia che lo vede al fianco della mamma in pericolo di vita ma con la viva speranza di riuscire a superare insieme questo momento difficile. Come racconta Today, non sono noti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute della donna così come della situazione attuale; l’augurio è che Enzo Salvi e mamma Bruna possano tornare a raccontare dei felici momenti insieme come spesso fatto tramite i canali social dell’attore.