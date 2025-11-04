Enzo Salvi, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato la dolorosa perdita della sua amata mamma avvenuta 2 anni fa.

Due mesi fa ha sconvolto tutti con il suo dolore Enzo Salvi, affranto sui social nel raccontare la triste perdita della sua amata mamma. L’attore, ospite oggi a La Volta Buona, ha trovato solo di recente la forza di riaccendere il motore della sua arte dopo aver messo in disparte proprio la sua professione per vivere quel dolore in silenzio, con dignità, a dispetto di un mondo dove forse anche il lutto viene ingiustamente spettacolarizzato.

Enzo Salvi choc: “Mamma è in fin di vita”, spettacolo rinviato e video struggente/ “Non posso abbandonarla”

Parole toccanti quelle di Enzo Salvi che difficilmente trattiene la commozione nel ricordare quel dolore che non può che essere ancora vivido. “Ero molto legato a mia mamma e penso che il dolore nell’immediatezza ha bisogno di silenzio, delicatezza e dignità. Per me è stato difficile continuare a lavorare perchè avevamo un legame incredibile”. L’attore sottolinea dunque l’importanza di vivere quei momenti di sofferenza, anche a costo di mettere da parte il lavoro; proprio per metabolizzare la sofferenza nel modo giusto e al contempo per rispettare il valore di quel rapporto. “L’ho accompagnata fino all’ultimo istante della sua vita, ora che sono passati due mesi sono riuscito a parlarne; le nostre colonne portanti vanno sempre ricordate, è sempre nel mio cuore”.

Enzo Salvi replica alle critiche dopo lo sfogo per lo zaino rubato a suo figlio/ “Parole da cerebrolesi!”

Enzo Salvi a La Volta Buona: “Devo tutto ai miei genitori…”

Nel prosieguo del suo racconto a La Volta Buona, Enzo Salvi ha voluto celebrare – tra le lacrime – non solo la figura della sua amata mamma venuta a mancare appena 2 mesi fa, ma anche quella del papà. Per lui i genitori sono stati un baluardo imprescindibile, un punto fermo nel merito dell’educazione e degli insegnamenti che ha assorbito ed a sua volta dispensato: “Due genitori stupendi, sempre uniti, papà ha sempre coccolato mamma fino a che ha potuto: hanno trasmesso a me e mio fratello i valori di rispetto ed educazione, principi che a mia volta ha dato ai miei figli”.