Chi è Enzo Totti

Nel cuore di Francesco Totti ci sarà sempre spazio per il compianto padre Enzo. Nel 2020 l’uomo si è spento a causa di una malattia e delle complicanze dovute al Covid, aveva 76 anni e un legame speciale con il figlio. Conosciuto come Lo Sceriffo, erano noti i suoi comportamenti rigidi in famiglia, in particolare con l’attaccante della Roma: “Non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol, lui mi diceva che ne avrei dovuti segnare quattro” le parole di Francesco Totti sul legame con il papà Enzo. Sposato con Fiorella, madre di Francesco Totti, i due hanno sempre conservato le abitudini classiche nonostante l’inevitabile ondata di successo.

Dopo la morte di Enzo Totti, Francesco si lasciò andare a un commovente messaggio sui social: “Tutto quello che mi hai insegnato lo sto trasmettendo ai miei figli, ciao papà mio. Anzi, sceriffo”. Nelle scorse ore Totti si è lasciato andare a un toccante messaggio nei confronti del padre: “Auguri papà”

Francesco Totti e la dedica per il papà Enzo

Ricordando i drammatici dieci giorni di ricovero allo Spallanzani, Francesco Totti si è espresso tornando sulla morte del padre Enzo Totti. Parole speciali dell’ex capitano della Roma, che non ha nascosto.

“Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto ti voglio bene, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché sei stato un padre e non smetterai mai di esserlo. Senza di te non ce l’avrei mai fatta” le toccanti parole del Capitano.

