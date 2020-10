Enzo Totti, morto papà Francesco per coronavirus/ Aveva avuto un infarto

Enzo Totti è morto all’età di 76 anni: il papà di Francesco si è spento oggi, lunedì 12 ottobre 2020, all’Istituto Spallanzani di Roma. L’uomo era ricoverato per coronavirus e purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia: come spiegato da diverse testate, basti pensare al Corriere dello Sport, il padre del Pupone aveva avuto patologie, a partire dall’infarto che lo colpì qualche anno fa e che lo costrinse a saltare le trasferte del figlio quando era ancora calciatore. Roma e tifoso della Roma, Enzo Totti è sempre stato un punto di riferimento per Francesco e per il fratello, nonché per la moglie Fiorella. «Restiamo dietro le quinte, ma se Francesco ha bisogno di noi ci siamo sempre», ha ripetuto più di una volta, scegliendo sempre di non prendersi la scena e di lasciare spazio al figliolo…

ENZO TOTTI, MORTO IL PAPÀ DI FRANCESCO

«Papà non mi faceva mai i complimenti, mi diceva sempre sono una pippa, mai uno complimento, anche quando facevo due gol mi diceva ne dovevi fare quattro, anche se adesso mi dice ogni tanto mi manchi», ha raccontato Francesco Totti recentemente a proposito del padre Enzo, ribadendo ancora una volta la sua importanza nel suo percorso di crescita: è stato lui a fargli alzare l’asticella, a non permettergli di adagiarsi o di tirare i remi in barca. E Enzo Totti è sempre stato apprezzato anche dai compagni di squadra del Pupone per la sua simpatia e per la sua discrezione. Emozionante il messaggio postato dall’ex capitano della Roma sui social network per salutare il genitore: «Tutto quello che mi hai insegnato…lo sto trasmettendo ai miei figli…ai tuoi nipoti. grazie per tutto papà mio…anzi sceriffo».





