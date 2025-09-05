Nel film "Enzo" di Robert Campillo la fragilità di un 16enne che non sopporta i modelli borghesi della sua famiglia e si sente solo

La storia di Enzo, raccontata nel film omonimo del bravo regista francese Laurent Cantet, prematuramente scomparso lo scorso anno, è in questi giorni nelle sale per la regia del suo collaboratore Robert Campillo e potrebbe davvero aiutare adulti e adolescenti a comprendersi un po’ di più.

Il film è incentrato infatti sul difficile momento di passaggio di un ragazzo da un’infanzia priva di particolari problemi all’età adulta, attraverso momenti di ribellione apparentemente incomprensibili. Il disagio del giovane è palpabile: vive in una raffinata famiglia benestante in una splendida villa con piscina, ma sfugge al dialogo e si rinchiude appena può nella sua stanza.

Non riesce a parlare né con il padre – esigente ma tutto sommato abbastanza aperto –, interpretato da un misurato e piuttosto distante Pierfrancesco Favino, né con la madre (la sempre convincente Élodie Bouchez), premurosa e desiderosa di lasciarlo libero, ma comunque presa dal suo lavoro.

I genitori sono due professionisti affermati che guadagnano piuttosto bene: l’uno professore universitario, l’altra ingegnere. Anche il figlio maggiore è ben avviato verso l’ingresso in un’università prestigiosa. Invece Enzo non ne vuole sapere di studiare, ha abbandonato la scuola per dedicarsi a un’attività “non astratta”, come la definisce lui, ben diversa da quelle di mamma e papà: fa il muratore come apprendista.

I genitori accettano la sua strana decisione che considerano passeggera, un rifiuto momentaneo di quel mondo che solamente può assicurare agiatezza e tranquillità. Invece Enzo è profondamente inquieto e sceglie il lavoro manuale proprio per sottrarsi alla “gabbia dorata” (la casa modernissima sul mare nel sud della Francia, dove abita) di cui apprezza forse solo la piscina: gli consente lunghe nuotate per sentirsi vivo.

Invece la calce e i mattoni dei cantieri gli danno la sensazione di fare qualcosa di utile, come costruire muri solidi, ben diversi dalle leggere e ampie vetrate della sua splendida dimora.

Anche se ha ancora molto da imparare e non si impegna sempre a dovere, Enzo ama il suo lavoro, che gli fa conoscere adulti non migliori dei suoi genitori, ma certamente più autentici pur nelle loro ruvidezze e volgarità. Forse da loro è disposto a imparare qualcosa, soprattutto da due giovani ucraini, in particolare Vlad, sicuro di sé e piuttosto sbrigativo con lui, ma altrettanto inquieto.

I due muratori stranieri pensano alla loro patria in guerra e sentono in modi diversi il richiamo della difesa del Paese lontano. La guerra è una cosa seria, anche se Enzo la conosce solo sui video del computer, e lo affascina, proprio perché lui è abituato invece a un mondo ovattato e fondamentalmente ipocrita.

Anche lo sguardo dei genitori e del fratello su di lui gli appare poco sincero e privo di autenticità. Non riescono a comprendere che è alla ricerca della sua strada e non gli bastano le consuetudini borghesi di una famiglia che non lo conosce veramente, e vorrebbe trasformare le sue notevoli abilità nel disegno in una degna professione, mentre per lui sono solo uno spontaneo modo di esprimersi.

Eppure Favino, che interpreta Paolo, il severo padre italiano che però teme il biasimo del figlio (“tu ci disprezzi”, gli urla furibondo in un momento concitato), cerca di venire incontro al ragazzo, persino raccogliendo sistematicamente i vestiti da lavoro sudati, gettati a terra prima della doccia quotidiana. Se potesse vorrebbe caricarsi di tutta la fatica di vivere del giovane apprendista.

La mamma poi, sempre pronta a stemperare qualunque asperità, vuole assolutamente lasciarlo libero, ma ci si chiede a quale scopo. Che cosa le importa veramente? Che cosa desidera per il suo futuro, visto che i traguardi da lei raggiunti non interessano affatto a un adolescente confuso?

Sono due adulti in difficoltà con un ragazzo che non corrisponde affatto alle loro aspettative, avviato verso una prospettiva incerta e per loro sostanzialmente “non degna”, incapaci di offrire altro che un successo professionale e una quieta esistenza apparentemente appagante, ma in fondo banale e forse vuota.

Vlad, invece, è sicuramente affascinante, anche troppo per un adolescente confuso come Enzo, alla ricerca di vita vera. Il mondo del suo collega ucraino è segnato da un conflitto crudele e il giovane vorrebbe partecipare a quel dramma piuttosto che rimanere in una realtà che non lo stimola se non quando gli sembra di fare qualcosa di concreto, costruendo i muri delle case, quelli che non crollano. Sì, perché è questo quello che cerca un uomo nella vita: qualcosa che sia solido, abbia consistenza, resti nel tempo.

È una metafora interessante dunque, quella del film, di un adolescente-muratore che vuole “costruire” la sua esistenza. Ed è forse proprio questo ciò che non capiscono i suoi genitori, nemmeno davanti ai suoi comportamenti provocatori durante la festa scintillante del fratello universitario o, peggio, quando Enzo cede allo sconforto – e vorrebbe abbandonare tutto e tutti – vedendo che Vlad non lo comprende come lui vorrebbe e, addirittura, torna a combattere davvero in Ucraina, dove risuonano le bombe vere, non quelle dei video.

Il silenzioso rifiuto di Enzo, che si ribella al destino previsto per lui dalla sua famiglia, ci fa riflettere, perché assomiglia a tante storie di giovani del mondo contemporaneo che non si accontentano di proposte in fondo insufficienti, anche se in realtà non sanno esattamente nemmeno loro che cosa vogliono.

Lo sguardo spaesato e un po’ beffardo dell’ottimo attore esordiente Eloy Pohu, Enzo appunto, incarna il disagio di chi non cerca facili rassicurazioni, ma chiede al mondo adulto una ragione e una speranza autentica per l’esistenza.

Quello descritto dal film non è perciò semplicemente un conflitto generazionale, ma interroga chi è già avanti negli anni sull’importanza di avere il coraggio di costruire la propria vita con dei valori da trasmettere ai figli, perché trovino un significato per la loro esistenza. La responsabilità di confrontarsi e scegliere in piena libertà sarà però tutta di questa gioventù inquieta.

