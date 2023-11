ENZO WEYNE, CHI È FINALISTA DI TU SI QUE VALES 2023/ L’illusionista francese sorprende con Sakara…

Enzo Weyne, l’illusionista francese che ha stregato la giuria di Tu sì que vales 2023, si conferma pazzesco anche in finale, coinvolgendo Sakara che entra in un baule e poi sbuca alle spalle dei giudici del programma. «Per la prima volta c’è una telecronaca con le alternative», commenta Gerry Scotti.

«Molto bravo, anche perché il numero è articolato. Sembra scomparire una persona, ma ne appaiono altre quattro», aggiunge Sabrina Ferilli. Tutti si uniscono ai complimenti per l’illusionista francese Enzo Weyne, in pole per la vittoria a Tu sì que vales 2023. (agg. di Silvana Palazzo)

Giochi di luci ed illusioni, così Enzo Weyne ha convinto la giuria di Tu Si Que Vales 2023

Tra i concorrenti finalisti di Tu Si Que Vales 2023 c’è anche Enzo Weyne, illusionista francese che ha stregato i giudici con un numero straordinario. Si era presentato su Canale 5 sfidando tutta la sala e promettendo che avrebbe messo a dura prova “i poteri della percezione” degli spettatori. Sul palco si era presentato con degli oggetti di uso comune, quali una sedia su un tavolo ed un pezzo di stoffa. Nel numero, Enzo Weyne si poggiava sulla sedia, coperta da un telo e, lasciando fuori le mani mani, chiedeva ai giudici di non distrarsi e di seguire attentamente la sua voce.

“Basta un battito di ciglia per perdervi lo spettacolo. Pronti?“, la sua richiesta prima di sparire dalla sedia e ricomparire a un lato del palco. Uno show incredibile, coi giudici increduli su quanto accaduto nel giro di pochi secondi. “Sin dall’inizio ho utilizzato le luci del palcoscenico per catturare la vostra attenzione, mostrarvi certe cose e per nasconderne altre”, ha confessato poi Enzo Weyne.

Enzo Weyne è uno dei finalisti di questa edizione di Tu Si Que Vales 2023: riuscirà a stupire ancora?

L’illusionista francese, per sconfiggere gli altri finalisti in gara, dovrà superarsi questa sera. Chissà se avrà preparato un numero simile a quello che gli è valso la qualificazione in finale o se punterà sull’effetto sorpresa. Facile che l’esibizione si discosti dalla precedente, considerando che in quella occasione aveva fatto intuire il trucco, lasciando i giudici di Tu Si que Vales letteralmente a bocca aperta.

“Ci hai fregato due volte”, aveva commentato stupito Gerry Scotti. Stupore che aveva coinvolto anche Luciana Littizzetto, Maria De Filippi e Rudy Zerbi, che infatti lo avevano eletto primo finalista della decima edizione di “Tu si que vales”. Stasera, sabato 18 novembre, riuscirà a stupire ancora?











