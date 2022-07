“Epatite bambini non è dovuta a Covid”/ Scoperta la causa: 2 virus e effetto lockdown

Scoperta la causa dell’epatite nei bambini: non è dovuta a covid

Nell’ultimo periodo in diverse parti del mondo si sono registrati parecchi casi di epatite grave nei bambini, considerata piuttosto rara. Finora non ci si era ancora riusciti a spiegare la causa, credendo che potesse averci a che fare qualcosa anche covid, tuttavia ora è arrivata la smentita definitiva a questa teoria. Due team di ricercatori, uno a Londra e l’altro a Glasgow, hanno svolto uno studio che avrebbe evidenziato tre concause principali all’epatite nei bambini, escludendo in modo categorico il covid dall’equazione.

Dagli studi è emerso come i bambini con epatite grave analizzati fossero stati inizialmente infettati da un adenovirus (HHV6, o herpesvirus) che è normalmente causa di raffreddori e disturbi allo stomaco. In contemporanea, però, sarebbero stati anche infettati da un virus AAV2, normalmente innocuo ma che diventa pericoloso se agisce assieme ad un altro virus infettante. Questo non basterebbe ancora per contrarre l’epatite, ed infatti vi è una terza concausa: l’antigene leucocitario umano (HLA). Quest’ultimo è la ragione per cui l’epatite nei bambini è considerata rara. Si tratta infatti di una variante specifica di un gene presente solamente nel 15,6% della popolazione mondiale, ma è stati riscontrata in 8 dei 9 casi in esame per lo studio.

Epatite nei bambini: covid non c’entra, ma forse il lockdown si

Attualmente i casi di epatite nei bambini registrati sono più di mille su 35 paesi del mondo, in pazienti in larga parte inferiori ai 5 anni. In alcuni casi (12 nel solo Regno Unito, a quanto riporta il Corriere della sera) è stato necessario un trapianto di fegato per salvare la vita ai bambini, mentre almeno 14 giovanissimi pazienti nel mondo sarebbero morti a causa dell’epatite. I due studi svolti in Inghilterra hanno evidenziato che non vi è alcuna connessione tra questi casi, il covid e i vaccini recentemente somministrati proprio per il coronavirus.

Tuttavia, la situazione pandemica che abbiamo attraversato potrebbe rappresentare, in minima parte, una quarta concausa all’epatite grave dei bambini. Infatti, il prolungato tempo trascorso in caso, soprattutto durante le stagioni fredde, ha limitato l’esposizione (naturale) ad AAV2 e all’herpesvirus, contribuendo in questo secondo momento alla maggiore circolazione dei due virus causa dell’epatite. La ragione è semplice, quando i bambini sono assieme si infettano con numerosi patogeni, che li aiutano a sviluppare l’immunità alle comuni infezioni (come l’influenza, la cui incidenza è aumentata in questo ultimo anno per le stesse ragioni), e questo non è avvenuto in parte anche a causa dei vari lockdown che tutti i paesi del mondo hanno imposto.











