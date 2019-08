Epic Games offline, ecco Fortnite Stagione 10/ Aggiornamento server, le novità

Epic Games, ecco finalmente Fortnite Stagione 10: a partire da oggi, giovedì 1 agosto 2019, è disponibile la nuova season del fortunato gioco sviluppato in collaborazione con People Can Fly. Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato il server offline, problema legato al lungo aggiornamento necessario per caricare la stagione di Battaglia Reale, giocabile Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 e Xbox One. Come evidenziano i colleghi di Multiplayer, il download è disponibile dopo diverse ore d’attesa: del resto anche alcuni dataminer avevano stimato quattro ore di caricamento. Premiamo nel 2018 con il Teen Choice Awards, Fortnite continua a mietere consensi e il nuovo aggiornamento – che segue quello 9.30 – assicurerà ulteriore spettacolo: sono infatti tantissime le novità introdotte e diversi i bug risolti.

EPIC GAMES, ECCO FORTNITE STAGIONE 10: LE PRINCIPALI NOVITA’

Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo: per tutte e tre le modalità sono numerose le novità introdotte dalla Stagione 10, scopriamole insieme. In Famiglia Reale troviamo innanzitutto B.R.U.T.O., ovvero un veicolo per due persone: un giocatore ha la possibilità di controllare il movimento, mentre l’altro controlla il fuoco. Un’altra novità riguarda le zone di fenditura, con Tomshw che parla di luoghi ormai misteriosi che cominciano a riapparire. In Salva in mondo c’è la funzione Mettiti in marcia, con il giocatore che affronterà sfide e ostacoli per aiutare Quinn e compagni per trasmettere la sua Canzone dell’estate in Fortnite 10.0. Molto attesa la funzione E’ arrivato l’Armadietto!, che rende disponibili emote, pacchetti musica e schermate di caricamento. Cinque le novità in Modalità Creativa: Telecomando Tempesta avanzata, Segnalatore Tempesta avanzato, Zona smilitarizzata, MAT Duello Rottamatore, MAT Tenzone all’Astrostazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA