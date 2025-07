A Milano è scoppiato un focolaio di legionella, morto un uomo 91enne: l'infettivologo Bassetti spiega cos'è il batterio e come difendersi

Si torna a discutere un’altra volta di un mini focolaio di legionella scoppiato nelle ultime giornate in quel di Milano, precisamente tra i residenti della casa popolare sita nella periferica via Rizzoli, già protagonista di un episodio del tutto identico che si registrò nel 2017: ovvia e immediata l’attenzione del mondo politico, con il consigliere comunale Marco Cagnolati (in forza a Fratelli d’Italia) e la collega leghista Silvia Sardone che hanno già chiesto delucidazioni all’amministrazione Sala.

Partendo delle ultimissime notizie – poi capiremo anche bene cos’è il batterio, come si diffonde e come ci possiamo difendere -, è utile dire che secondo quanto riposta l’ATS milanese attualmente nella palazzina popolare sono almeno sei i contagi di legionella accertati: quattro di questi si trovano attualmente ricoverati in ospedale, un quinto sembra del tutto fuori pericolo e il sesto – un uomo di 91 anni – è, purtroppo, deceduto.

La società che gestisce la palazzina in via Rizzoli – la MM – ha prontamente chiuso l’erogazione dell’acqua calda e avviato le necessarie analisi per appurare quanto sia presente il batterio della legionella nelle tubature; mentre è stato anche avviata l’ovvia disinfezione dell’impianto idrico, già effettuata – fa sapere la stessa società – lo scorso aprile, quando fu appurata l’assenza di legionella in occasione dei periodici test.

Il meloniano Cagnolati in Consiglio ha chiesto chiarimenti sul fenomeno della legionella i via Rizzoli, ricordando l’episodio del 2017 e accusando MM di non aver adottato le dovute azioni di “prevenzione, sanificazione, contenimento e informazione” per scongiurare l’emergenza sanitaria; mentre la leghista Sardone ha chiesto al comune di “vigilare” su quanto accade all’interno di quella palazzina popolare, troppo spesso protagonista di episodi simili.

Cos’è la legionella: sintomi, terapie e prevenzione del batterio che si annida nell’acqua stagnante

A fare chiarezza sulla legionella e sui suoi rischi è stato l’infettivologo Matteo Bassetti con un post condiviso in queste ore sul suo profilo Instagram nel quale ha ricordato che si tratta di un batterio che si annida “nei rubinetti, nei serbatoi condominiali, nelle torri evaporative dell’aria condizionata e nelle tubature dell’acqua calda“: l’infezione avviene semplicemente attraverso il contatto con l’acqua contaminata o con gli aerosol della stessa (come nel caso dei condizionatori), ma non risultano casi di contagio tra persone.

Complessivamente, il batterio della legionella causa sintomi simili a quelli di un’influenza – tra febbre, tosse, brividi e stanchezza -, ma nei casi peggiori “può causare una polmonite (..) interstiziale” che può portare anche alla morte; mentre la terapia è generalmente basata sugli antibiotici per il paziente infetto e sulla decontaminazione della fonte d’acqua contaminata per evitare focolai come quello che abbiamo visto a Milano.

I consigli di Bassetti per evitare il contagio da legionella sono piuttosto semplici e vertono tutti attorno alla pulizia approfondita di tutte quelle zone in cui il batterio può annidarsi e proliferare, ponendo in particolare attenzione sui filtri dei condizionatori d’aria e sui possibili ristagni domestici nei serbatoi; mentre in caso di infezione (vera o presunta) è sempre importante rivolgersi a un ospedale ed evitare cure “fai da te” con gli antibiotici.