Epifania del Signore/ Oggi, 6 gennaio 2024, si celebra l’Adorazione dei Magi e altre manifestazioni di Gesù

Il 6 gennaio di ogni anno, nel calendario romano, viene celebrata l’Epifania del Signore, evento conosciuto anche con il nome Teofania, per le Chiese orientali. Nella concezione cristiana occidentale, questa festa ricorda soprattutto l’evento in cui i Re Magi raggiunsero il Bambin Gesù e manifestarono la loro devozione. Non a caso questa, come modulazione, molto spesso era ricordata come il nome de “il giorno dei Re Magi”. Tuttavia non è la sola chiave di lettura per festeggiare questo giorno: scopriamo anche gli altri significati.

Epifania del Signore: la manifestazione di Gesù in tutte le sue forme

L’Epifania del Signore, da un punto di vista della liturgia, è altrettanto importante in quanto dà inizio ad un periodo dell’anno liturgico famoso con il nome di Tempo dell’Epifania. C’è poi da considerare che facendo riferimento al culto prettamente orientale, le commemorazione ricorda soprattutto il Battesimo di Gesù. Volendo ripercorrere la storia con il termine Epifania, che era già utilizzato al tempo degli antichi greci, questa può anche ricollegarsi all’apparizione della luce proveniente dalla celebre stella cometa che indicò la via ai Magi.

L’interpretazione della collocazione del 6 gennaio ruota quindi intorno al Battesimo di Gesù: in un primo momento veniva festeggiato nel giorno di Natale perché si credeva che questi due eventi fossero avvenuti in modo concomitante. In realtà, si è poi scoperto che il Battesimo fu successivo e quindi, con il termine Epifania, si iniziò a rimarcare soprattutto tre segni che rivelavano la venuta di Gesù Cristo in Terra.

Il primo è per l’appunto l’adorazione dei Magi che portavano dei doni alla Sacra Famiglia, il secondo è il Battesimo avvenuto quando Gesù era già adulto nel fiume Giordano, infine, si ricorda il primo miracolo di Gesù, quello delle Nozze di Cana: sono di fatto tutte le prime rivelazioni della natura divina di Cristo.

Molte interpretazioni si sono susseguite nel corso degli anni ma è chiaro che oggi l’Epifania non è soltanto il giorno in cui i Re Magi raggiunsero Gesù, ma racchiude più significati legati sempre alla manifestazione di Cristo in Terra. Alla spiegazione prettamente religiosa, negli anni è stata associata la figura della Befana, un personaggio folkloristico che, come i Magi, porta doni ai bambini di tutta Italia.











