Epifania, oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 6 gennaio: quali i segni al top?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni che si possono considerare al top per la giornata di oggi, 6 gennaio 2020. C’è un cielo decisamente importante per l’Ariete che non vuole assolutamente discutere. Quindi oggi, l’Epifania, potrebbe rappresentare una svolta davvero molto interessante. Il Capricorno si trova di fronte a un momento molto importante con una crescita rilevante in vista del futuro. Staremo a vedere se si riuscirà a sfruttare un periodo interessante con un cielo invitante. Questo è un momento che può regalare delle risposte su diverse situazioni che hanno creato anche un po’ di pressione.

OROSCOPO, LAVORO CHE GIORNATA SARA?

LAVORO – Soffermiamoci sul campo del lavoro prendendo ancora una volta ad esempio l’oroscopo di Paolo Fox. Non tutto è chiaro per l’Ariete, difficoltà lavorative ma anche economiche. Le questioni di lavoro per il Cancro sono importanti ma in amore si tende farsi coinvolgere troppo nel settore sentimentale. Il Leone pensa a riprendere il lavoro oppure sa che ci sono persone contro. Quando si vive una competizione ci si sente molto forti. Con Giove e Saturno il Capricorno si trova nel segno sicuramente è difficile non essere riconfermati se ci sono incarichi in scadenza. Novità in primavera.

PAOLO FOX, LE PREVISIONI IN AMORE PER OGGI 6 GENNAIO

AMORE – Ora è il momento di analizzare da vicino invece l’amore sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Se si guarda il cielo dell’amore per l’Ariete si vede solo certezza. Si spera che anche colui che si ama abbia le stesse certezze. Tra fine aprile ed anche agosto per il Toro c’è forza anche in amore. Si spera che la Vergine acquisti un po’ di dolcezza anche in amore. Gli uomini tendono ad essere più determinati delle donne sotto questo aspetto. La settimana impone tolleranza. Ai Pesci capita molto spesso di pensare al passato e a persone che non ci sono più. Questa visione di ciò che è stato conforta di più rispetto al futuro. C’è però paura di avere le sorprese negative. A breve Venere nel segno anche in amore. Storie che nascono ora sono di riferimento.



