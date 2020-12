ePrice, PS5 in vendita? Console esaurite/ E scatta allarme: problemi di produzione

Già terminata la caccia alla Sony PS5 su ePrice? La PlayStation 5 sembra essere andata a ruba sulla nota piattaforma di e-commerce. Chi è alla ricerca della consolle deve pazientare ancora, perché sono già esaurite sul sito del celebre rivenditore italiano di prodotti elettronici. Nei giorni scorsi è trapelata la notizia che ePrice avrebbe messo in vendita ulteriori console e, infatti, sul sito ufficiale di PS5 presso l’e-commerce era comparsa la scritta “day one”, da intendersi come l’arrivo di una nuova ondata. Ora invece compare la scritta “esaurito”, con una precisazione: “data di nuova disponibilità non conosciuta”. Il sito ePrice ha rimosso, infatti, la data di riferimento al day one dalla pagina del prodotto, quindi non è chiaro se la console sarà venduta ancora. Alcuni utenti però segnalano che ogni tanto il prezzo sembra apparire per poi sparire. Anche per questo molti interessati alla PS5 si collegano per vedere se è la volta buona per effettuare l’acquisto.

PS5, PROBLEMI DI PRODUZIONE PER SONY

Una cosa è certa: Sony sta avendo problemi di produzione e soprattutto di spedizione dalla Cina di PS5. È quanto emerge da un ultimo report di Bloomberg. Secondo il noto portale economico, la casa giapponese ha problemi nella gestione dei bagarini, motivo per il quale l’obiettivo dei 7,6 milioni di PlayStation 5 venduti per la fine di marzo è molto ambizioso, ma difficile da raggiungere per le problematiche emerse in fase di produzione. Nella ricostruzione fatta si spiega che la pandemia Covid ha causato carenze nella catena di rifornitura dell’industria, minando la capacità di compagnie come Sony ed Apple. La causa sarebbe legata alla forte domanda dei produttori di veicoli elettrici, che stanno consumando la capacità per alcune parti usate nella PS5. Per compensare l’attesa per la produzione di questi chip, la compagnia potrebbe affidarsi alla spedizione area, una spesa però superiore rispetto a quanto preventivato originariamente.



