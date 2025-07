Caso Epstein, nella lista degli amici c'è anche Bill Clinton, l'ex presidente aveva inviato un messaggio per il 50esimo compleanno del finanziere

Caso Epstein, dopo la rivelazione del Wall Street Journal che ha scoperto l’esistenza di un album rilegato contenente gli auguri per il 50esimo compleanno del finanziere da parte di personaggi famosi, tra i quali compariva una particolare lettera di Donald Trump, spunta ora anche una lista di amici, dove figura anche il nome di Bill Clinton. L’ex presidente, che aveva già in passato ammesso di aver frequentato il miliardario, ma poi dichiarato di aver interrotto tutti i rapporti, sarebbe inserito non solo tra gli illustri ospiti del libro, ma anche tra coloro che avevano inviato messaggi personali per festeggiare l’occasione.

Nello specifico: “È rassicurante, non è vero? Essere riusciti a resistere così a lungo, in tutti questi anni di apprendimento e conoscenza, avventure e avere anche la curiosità tipica dei bambini, la spinta a fare la differenza e il conforto degli amici“.

Come sottolinea il quotidiano, quelle di Clinton sembrano quindi parole che rimandano inequivocabilmente ad un legame di vecchia data e ad una relazione di amicizia non superficiale e ricca di momenti condivisi.

Anche Bill Clinton nella lista amici di Epstein, l’album di compleanno sarà consegnato alle autorità

Nella lista degli amici “intimi” di Epstein, che è nell’indice del libro contenente gli auguri per il 50esimo compleanno, ci sarebbe anche Bill Clinton. L’ex presidente, come rivela il Wall Street Journal, insieme a tanti altri personaggi illustri del mondo della finanza, della moda e della politica, aveva inviato una lettera scritta a mano, dalla quale emerge un chiaro rapporto di amicizia.

Il portavoce di Clinton, interpellato dal quotidiano, non ha voluto commentare in merito rimandando i giornalisti all’ultima dichiarazione ufficiale nella quale si specificava che la frequentazione era stata interrotta dieci anni prima l’inizio delle indagini per sfruttamento della prostituzione minorile, per il quale poi Epstein fu condannato.

Nell’album del 2003, che ora verrà consegnato alle autorità, ci sarebbero inoltre diversi messaggi dal contenuto a sfondo sessuale, come ad esempio quella scritta dall’investitore di Wall Street Leon Black, che faceva chiaro riferimento alle donne: “Bionda, rossa o bruna, sparpagliata geograficamente. Con questa rete di pesci, Jeff è ora come ‘Il vecchio e il mare’“.