“Epstein? Credo sia stato ucciso”/ Ghislaine Maxwell: “Vorrei non averlo incontrato”

Ghislaine Maxwell, ex compagna del miliardario Jeffrey Epstein e attualmente in carcere (condannata a 20 anni per adescamento di minori e altri reati), è intervenuta in collegamento audiovisivo dalla prigione in Florida nel corso del programma “TalkTV”, condotto da Jeremy Kyle. La donna ha esordito dicendo che vorrebbe non avere mai incontrato Epstein: “Non sapevo che fosse così terribile. Ovviamente ora, con il senno di poi, è ovvio. Ma all’epoca, voglio dire, aveva molti amici. Era amico di chiunque si potesse immaginare”.

Al processo, la giuria ha creduto a tre donne che hanno raccontato che Ghislaine Maxwell avesse palpeggiato i loro seni e avesse usato la sua posizione di donna rispettabile, affascinante e anziana per attirare le studentesse e farle cadere tra le braccia di Epstein. Il miliardario è stato trovato impiccato nella sua cella a New York nel 2019, mentre era in attesa del processo per traffico sessuale: “Credo che sia stato ucciso – ha affermato la donna -. Sono rimasta choccata. Poi mi sono chiesta come fosse successo”.

GHISLAINE MAXWELL: “SPERO CHE LE VITTIME ORA ABBIANO UN PO’ DI PACE”

Come si legge sul “Daily Mail”, alla domanda sulle vittime di Epstein, Ghislaine Maxwell ha risposto così: “Dico che Jeffrey è morto e che dovrebbero prendersela con le autorità che hanno permesso che ciò accadesse. Spero che abbiano un po’ di pace grazie al processo giudiziario che si è svolto. E auguro loro di poter guarire e di avere una vita produttiva e buona per il futuro”.

Per quanto riguarda la foto del principe Andrea con l’allora 17enne Virginia Giuffre, Ghislaine Maxwell ha asserito: “Beh, è un falso. Non credo che sia vera. Anzi, sono sicura che non lo sia. Non c’è mai stato un originale. Ne ho visto solo una fotocopia. Non credo che sia successo”. Poi, la 61enne si è anche lamentata della sua “insipida” dieta carceraria a base di tofu e fagioli. Infine, a proposito di Epstein, l’ex procuratore generale degli Stati Uniti d’America, Bill Barr, ha dichiarato di aver esaminato “personalmente” la scena della sua morte e ha concluso che l’uomo era solo nella sua cella quando si è impiccato.

