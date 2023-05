“Epstein gestì soldi di Bill Gates”/ La rivelazione di Barnaby Marsh

Continuano le rivelazioni clamorose del Wall Street Journal su Jeffrey Epstein, il finanziere suicida in carcere in attesa di essere processato per le accuse di abusi sessuali su minori, sfruttamento della prostituzione e traffico minorile. Secondo il filantropo Barnaby Marsh, Epstein gli avrebbe detto di aver gestito i soldi di Bill Gates. Una versione che cozza con i ripetuti tentativi del miliardario di prendere le distanze dal finanziere.

Poliomielite, allarme Pakistan e Afghanistan/ Cina 'modello globale', donerà vaccini

Marsh ha affermato che Epstein gestiva i fondi di Gates e riuniva miliardari nel suo appartamento di Manhattan. Il filantropo, consigliere dei ricchi per le loro donazioni di beneficenza, ha affermato che il finanziere era solito ospitare i vertici degli uomini di potere per brainstorming e confronti su diversi dossier. E ancora, ha aggiunto di aver partecipato lui stesso a questi incontri poichè tutti condividevano un interesse comune per la filantropia.

Madonna di Trevignano/ Luigi Avella: “Denuncio Gisella, mi ha definito ex fedele”

“Epstein gestì soldi di Bill Gates”

“Così tanti di questi miliardari lo conoscevano”, ha dichiarato Marsh: “Nessuno ha mai detto: ‘Attenti a lui'”. Secondo il Journal, ha dichiarato: “Epstein ha detto al signor Marsh che Epstein gestiva i soldi per il signor Gates”. Non è chiaro l’anno specifico in cui si sono verificati gli incontri sopra citati. Tuttavia, nel 2019, lo stesso anno in cui Epstein è stato arrestato, il patrimonio netto del co-fondatore di Microsoft era di 104,7 miliardi di dollari. Attualmente, secondo il NY Post, Gates, che ha 67 anni, vale 113,2 miliardi di dollari. Un portavoce ha dichiarato che il miliardario ed Epstein si sono incontrati per “ragioni filantropiche”. E che Epstein ha travisato la sua relazione con Gates. Il portavoce del magnate nega che il finanziere abbia gestito i fondi del co-fondatore di Microsoft: “Come Bill ha detto molte volte prima, è stato un errore averlo mai incontrato e se ne rammarica profondamente, Ma Jeffrey Epstein non ha mai gestito denaro o altro”.

LEGGI ANCHE:

Tumori del sangue, complicanze post trapianto/ "Proteine limitano danni intestinali"

© RIPRODUZIONE RISERVATA