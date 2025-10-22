Le equazioni di secondo grado, cosa sono? Sono stati inventati ben 4.000 anni fa, le prime tracce su alcune tavolette di argilla

Le equazioni di secondo grado sono tornate oggi in auge. Sono infatti protagoniste di un simpatico Doodle di Google che, per chi non sapesse di cosa si tratta, consiste in poche parole nel modificare il logo di Big G nella home page in occasione di un evento speciale. Perché oggi il gigante americano celebra le equazioni di secondo grado? Difficile dirlo, ma non è da escludere che sia un metodo per pubblicizzare l’intelligenza artificiale integrata, da qualche mese a questa parte, nello stesso motore di ricerca.

Se si clicca oggi sul logo di Doodle, trasformato appunto per le equazioni di secondo grado, si viene catapultati su un’altra pagina attraverso cui ci si chiede di svolgere un problema matematico legato alla traiettoria di un tiro di un giocatore di basket. Vengono quindi spiegate le variabili, poi tutti i vari passaggi da fare per risolvere il problema e, alla fine, viene fornita la soluzione, specificando che comunque la risposta dell’IA potrebbe contenere errori.

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO, FACCIAMO CHIAREZZA

In attesa di capire se siate stati in grado di ottenere lo stesso risultato, ricordiamo che le equazioni di secondo grado, in matematica, sono dette anche quadratiche a una incognita. Si tratta di quelle equazioni in cui il grado massimo con cui compare l’incognita è 2, e ha sempre una stessa formula, con la presenza di a, b, c sotto forma di numeri reali o complessi.

Non sono calcoli semplici da svolgere; non disperate se non ci riuscite al primo tentativo, ma studiando le nozioni di base e con un po’ di buona pratica dovreste comunque riuscire a completarli. C’è da sottolineare anche una cosa: per il teorema fondamentale dell’algebra, le soluzioni delle equazioni di secondo grado sono sempre due (si chiamano anche radici o zeri), mentre nel campo reale si potrebbe arrivare anche a una sola soluzione.



LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO, UN PO’ DI STORIA

A introdurle per la prima volta furono gli antichi babilonesi, all’incirca 4.000 anni fa, e lasciarono dei resti della loro stupefacente invenzione su delle tavolette di argilla. Non è ben chiaro per quale motivo le inventarono, ma non è da escludere che furono utilizzate per dei calcoli matematici legati a progetti ingegneristici. Pillola di curiosità: c’è da dire che i babilonesi non accettavano che le equazioni avessero risultati negativi, ma solo positivi.

A sdoganare le equazioni di secondo grado fu comunque Al-Khwarizmi, matematico arabo, che nel IX secolo le introdusse nell’algebra, dando loro il nome con cui sono conosciute oggi. Nel corso della storia, poi, sono state sviluppate da altre grandi menti, come Brahmagupta in India nel VII secolo, ma anche da altri studiosi del Rinascimento europeo. Infine, viene segnalata l’influenza degli antichi Greci, a cominciare da Euclide, che non scovarono queste equazioni ma vi contribuirono comunque indirettamente, attraverso altri metodi utilizzati in geometria per trovare, appunto, le stesse soluzioni.