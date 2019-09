Equinozio d’autunno 2019/ Addio estate: perché è il 23 settembre? Storia e origini

L’estate è ufficialmente finita ed a ricordarcelo è l’equinozio d’autunno 2019 che anche quest’anno, esattamente come accaduto per quello passato, arriverà il 23 settembre, alle ore 9.50 italiane. Con l’arrivo dell’equinozio d’autunno, la linea d’ombra che divide la zona della Terra illuminata dal Sole da quella in cui è notte taglierà contemporaneamente Polo Nord e Polo Sud. Nonostante il meteo abbia già ampiamente segnato l’arrivo della stagione autunnale, l’estate in realtà quest’anno è durata ben due giorni in più. Secondo l’immaginario collettivo, infatti, le stagioni iniziano il 21 (marzo, giugno, settembre e dicembre) ma in realtà non è così. E sbagliata è anche la data convenzionale del 22 settembre con la quale si tende a dare il via alla stagione autunnale. Secondo la rivoluzione terrestre, questo evento coincide con il momento in cui il giorno è esattamente uguale alla notte. Sono rarissimi i casi in cui l’equinozio d’autunno cade il 21 o il 24 del mese. Basti pensare che tale evento astronomico da mille anni non si verifica il 21. Per poter ufficialmente dire che nel giorno considerato per tradizione quello di inizio dell’autunno, occorrerà attendere il 2092 e poi ancora il 2096.

EQUINOZIO D’AUTUNNO 2019: PERCHÉ LA DATA CAMBIA?

Ma perchè la data dell’equinozio d’autunno cambia di anno in anno? Ciò è da attribuire al calendario Gregoriano introdotto da Gregorio XIII nel 1582 in correzione al calendario giuliano. Secondo quanto stabilito dal Concilio di Nicea, si parte dall’equinozio di primavera fissato al 21 marzo (ma che può variare al 20, come più spesso accade) per calcolare poi gli altri. Si tratta però di un calcolo per nulla perfetto poichè il nostro calendario divide un anno in 365 giorni ma una rivoluzione ha una durata di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 49 secondi. L’anno bisestile non basta a far riallineare completamente l’intero sistema poichè si verifica ogni quattro anni. Il ritardo accumulato porta così a mutare di anno in anno anche da data e l’ora degli equinozi e in merito a quello autunnale, nel dettaglio, questo si alterna cadendo per due anni il 22 settembre e per gli altri due il 23, come quest’anno. Il prossimo, dunque, possiamo già affermare da ora che cadrà il 22 settembre.

LO SPETTACOLO DELLE STELLE CADENTI

Lunedì 23 settembre, con l’arrivo dell’equinozio d’autunno si spalanca direttamente le porte all’arrivo della nuova stagione, salutando almeno per quest’anno la complessa estate che abbiamo vissuto. In occasione di tale evento, Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) saluta l’equinozio con un passaggio della Stazione Spaziale (Iss) sopra le Alpi. L’Unione Astrofili Italiani (Uai), all’Ansa ha dichiarato: “L’equinozio d’autunno scatta alle 9:50, ora italiana. L’inizio della prima notte della nuova stagione sarà salutato da un passaggio sopra le Alpi della Stazione Spaziale, visibile per alcuni minuti all’incirca dalle 20:37”. In questa seconda parte del mese, dunque, assicurano gli astrofili, “non mancheranno occasioni per ammirare alcuni luminosi passaggi in orario serale” della stazione orbitale. Con l’arrivo dell’equinozio d’autunno ha inizio anche un periodo molto proficuo per osservare le stelle cadenti. In merito spiegano ancora gli astrofili della Uai: “le notti cominciano ad allungarsi, il clima diventa più mite e il numero di meteore sporadiche, che si sommano a quelle dei vari sciami, raggiunge nel nostro emisfero il suo massimo annuale”. In condizioni ottimali, quindi, sarà possibile in un’ora osservare da 10 a 20 stelle cadenti per uno spettacolo d’autunno mozzafiato.



