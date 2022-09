Equinozio d’autunno 2022, data: oggi addio estate/ Perché quest’anno è 23 settembre

Con l’Equinozio d’autunno, oggi venerdì 23 settembre, si segna l’arrivo dell’autunno. Contrariamente a quanto pensano in molti, infatti, l’equinozio di autunno non cade il 21 settembre bensì il 23, precisamente alle ore 3.03 italiane. Nel nostro emisfero, quello boreale, il 23 settembre le ore del giorno saranno uguali a quelle della notte, per poi iniziare a diminuire sempre di più fino al solstizio d’inverno quando raggiungeranno il loro minimo. Ma che cos’è l’equinozio? È un evento che avviene quando il nostro Sole si trova nei pressi dell’equatore della Terra.

Grazie a questa particolare posizione, i suoi raggi cadono in maniera perpendicolare all’asse di rotazione del nostro pianeta. Ecco perché oggi la durata del giorno e della notte sarà uguale. Astronomicamente parlando, la data dell’equinozio di autunno non è sempre uguale: nel 2021, per esempio, questo evento è caduto alle 21.21 del 22 settembre. In generale, l’equinozio cade tra il 21 e il 23 settembre, mentre per i meteorologi la stagione autunnale inizia già a partire dal 1° settembre e termina il 30 novembre con il sopraggiungere dell’inverno.

EQUINOZIO D’AUTUNNO 2022, CHE COSA SUCCEDE OGGI…

Siamo abituati a pensare che il cambio di stagione avvenga il 21 del mese ogni tre mesi, ma l’equinozio di autunno non ha una data fissa, bensì può variare di alcuni giorni come abbiamo visto. La nostra Terra, infatti, non impiega esattamente 365 giorni per compiere un giro completo intorno al Sole, ma “avanza” sempre circa 6 ore e qualche minuto. Questo “scarto” è anche il motivo per cui esistono gli anni bisestili, che ogni quattro anni aggiungono un giorno extra, cioè il 29 febbraio.

In ogni caso, da oggi 23 settembre possiamo ufficialmente salutare un’estate che difficilmente dimenticheremo. Questa stagione appena passata ha infatti registrato ondate di caldo anomale in tutto il mondo, compresa la nostra Italia che è stata colpita da incredibili eventi di siccità. I letti dei fiumi secchi e invasi dalle erbacce sono un ricordo che porteremo con noi per molto tempo. L’estate 2022 è stata anche la prima a vedere una nuova ondata pandemica, che nelle due estati precedenti aveva invece concesso una tregua all’arrivo della bella stagione e delle vacanze.

IL SIGNIFICATO DELL’EQUINOZIO DI AUTUNNO 2022

In alcune zona d’Italia, già a partire dall’inizio di settembre le temperature si sono abbassate e si è potuto respirare già un assaggio della nuova stagione, già prima dell’equinozio d’autunno, nell’aria sempre più frizzante e nell’afa meno opprimente. L’equinozio di autunno segna l’addio alla stagione che aspettiamo più di ogni altra e la ripresa della routine scuola-lavoro, ma è anche un momento prezioso per riflettere sugli sforzi fatti durante l’anno, per fare bilanci e per raccogliere ciò che abbiamo seminato nei mesi precedenti. Possiamo scrivere le cose a cui siamo grati e i progetti che vorremmo iniziare o portare a termine nell’anno nuovo, oppure possiamo semplicemente uscire di casa e ammirare la natura che cambia, mostrandoci i suoi bellissimi colori.

Anche se il ritorno alla routine ci sembra frenetico, anche a causa di tutte le volte in cui ci siamo detti “ci penso a settembre”, l’equinozio d’autunno e la stagione autunnale sono i momenti perfetti per rallentare e raccoglierci in noi stessi, proprio come fa la natura lasciando cadere a terra le foglie superflue e preparandosi ad affrontare l’arrivo dell’inverno e delle notti più lunghe.











