Equinozio d’autunno 2023, cos’è e tradizioni/ È il giorno dell’equilibrio per eccellenza (oggi 23 settembre)

Equinozio d’autunno 2023, non cade sempre nella stessa data: ecco perché

L’equinozio di autunno cade oggi, sabato 23 settembre 2023. Per comprendere cos’è, è sufficiente ricorrere all’etimologia del termine, che nasce dall’unione di “uguale” e “notte”. Esso è infatti uno dei due giorni dell’anno (l’altro è l’equinozio di primavera) in cui le ore di luce e quelle di buio sono equivalenti. Il motivo è da ricondurre al fatto che i raggi solari sono perpendicolari all’asse terrestre. È dunque la rappresentazione dell’equilibrio per eccellenza.

NAPOLITANO/ Breve storia di un aristocratico "riformista" che si divise i ruoli con Berlinguer

È da precisare che l’evento in questione è “mobile”, ovvero non cade sempre nella medesima data. Essa convenzionalmente secondo gli esperti ricorre il 21 settembre, ma dato che l’anno solare non dura 365 giorni, come il nostro calendario, ma sempre qualche ora e qualche minuto in più, questi ritardi accumulandosi portano ad uno sfasamento di di solstizi ed equinozi. È per questo motivo che quest’anno la ricorrenza è slittata fino al 23 settembre, come accaduto anche lo scorso anno. Nel 2021, invece, era stato il 22 settembre. Per rivederlo il 21 settembre sarà necessario attendere fino al 2093.

NAPOLITANO/ Dal Pci al Colle, la lunga traversata verso la democrazia

Equinozio d’autunno 2023, cos’è e tradizioni: tanti miti

Le caratteristiche dell’equinozio d’autunno erano note anche ai popoli antichi, che avevano associato questa ricorrenza a particolari ricorrenze e miti. Nell’antica Grecia, ad esempio, si fa riferimento ad esso nella leggenda di Ade, dio dell’ombra e della morte, Demetra e Persefone. In particolare, Persefone trascorse sei mesi (quelli autunnali e invernali) nel regno dei morti e i rimanenti sulla Terra dove aiutò la madre a far sbocciare la primavera e a far rinascere la natura.

Secondo il mito inoltre Persefone mangiò i frutti che le vennero offerti da Ade, in particolare alcuni chicchi di melograno, legandosi per sempre al regno dei morti. È proprio per questo motivo che il frutto in questione è diventato un simbolo dell’equinozio di autunno. Anche le more, secondo una leggenda, non andrebbero mangiate dopo settembre, perché ‘contaminate’ da forze oscure.

"Guerra in Ucraina? Si deve ripensare la strategia"/ The Economist: "conflitto lungo, Kiev entri nella NATO"

© RIPRODUZIONE RISERVATA