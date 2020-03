Equinozio di Primavera 2020, oggi 20 marzo/ Cos’è: niente spettacolo per il Covid19

Anche quest’anno l’equinozio di primavera, ovvero l’evento astronomico che sancisce l’inizio della nuova stagione, cadrà il 20 marzo e non il 21, come tradizionalmente si tende a credere. Il mese di marzo segna per antonomasia l’arrivo della bella stagione. Quello attuale sarà tuttavia un marzo particolare che imporrà, nonostante l’inizio delle giornate miti e soleggiate, il divieto di uscire di casa per via dell’emergenza Coronavirus in atto. Le temperature gradevoli, e il rifiorire della natura non coinciderà, dunque, con le tanto agnate passeggiate all’aria aperta, ma la stagione primaverile è appena iniziata! Tornando al nostro equinozio, si intende esattamente il fenomeno astronomico dovuto alla rivoluzione della Terra attorno al Sole che assume una posizione di Zenit all’Equatore. In seguito a ciò la giornata del giorno e della notte andranno a coincidere. Si giustifica così il significato del termine stesso derivante dal latino e che significa appunto equilibrio tra giorno e notte. Quest’anno l’equinozio di primavera cadrà esattamente il 20 marzo alle ore 3.50. E così da questa data in Italia – ed in tutto l’emisfero settentrionale (o boreale) inizia ufficialmente la Primavera, mentre in quello meridionale (o australe), prende il via l’Autunno. Noi inizieremo così da oggi ad assistere ad un allungamento delle giornate fino a raggiungere il culmine durante l’estate. Non a caso l’equinozio primaverile viene celebrato da tutte le grandi civiltà della storia rappresentando la vittoria della luce sul buio.

EQUINOZIO DI PRIMAVERA OGGI 20 MARZO 2020: LA DATA ESATTA

La data dell’equinozio di primavera non è fissa ma cade sempre tra il 19 ed il 21 marzo. Il motivo per il quale varia è legato a questioni di calendario. L’anno gregoriano da 365 giorni non corrisponde perfettamente a quello solare di 365 giorni e qualche ora e per questo ogni quattro anni viene adottato un calendario bisestile con un giorno in più a febbraio. Questo comporta anche il cambiamento delle date per gli equinozi. Per il 2020 è fissato al 20 marzo alle ore 3.50 e sarà così per i prossimi anni. A partire dal 2044 sarà saltuariamente anche il 19 marzo. Ma dove si potrà assistere allo spettacolo dell’equinozio di primavera 2020? Sebbene siano molti nel mondo i luoghi che per via della loro privilegiata posizione geografica permettono di poter assistere all’evento, l’inizio della primavera 2020 sarà ricordato come un momento particolare a causa della pandemia da Coronavirus. E’ probabile però che, pur restando a casa, attraverso le dirette streaming sia comunque possibile dare il benvenuto alla bella stagione a partire dallo spettacolo che ad ogni equinozio viene associato a Stonehenge, luogo certamente più popolare per ammirare solstizi ed equinozi grazie ai giochi di luce unici al mondo che riescono a realizzare.



